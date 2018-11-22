台南 1票2000元 里長候選人、樁腳涉賄交保

2018年11月22日 04:11 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南再傳里長賄選案！台南地檢署連日來在新營、白河等地區查獲里長候選人或樁腳，涉嫌以現金1000元到2000元不等的價碼買票，經搜索及傳喚1名里長候選人及14名樁腳及選民到案說明後，該里長候選人及3名樁腳均保釋，其餘人則請回。

檢方指出，檢察官蔡明達接獲線報，指白河區某里長候選人的林姓女子、陳姓女子及林姓男子等3名樁腳，涉嫌以每票1000元的代價向選民行賄，立即指示台南市刑大、白河警分局、台南市調處蒐證，20日傳喚3人及4名選民到案，選民還自動繳回9800元犯罪所得。

偵訊後，檢方認為3名樁腳犯罪嫌疑重大，其中林女更有串證之虞，經向法院聲請羈押禁見被駁回，改諭知10萬元交保，但檢方將提抗告；至於林姓男子則以5萬元交保，其餘請回。

檢察官陳冠霖偵辦新營區某里長候選人現金賄選案，20日指揮台南市刑大、台南市調處及新營警分局，分別前往里長候選人及樁腳家中搜索，當場查扣現金1萬2000元，選民也繳回3萬2000元犯罪所得，檢方拘提並傳喚里長候選人及樁腳在內的8人偵訊。

檢方指出，該里長候選人以每票2000元的代價，透過黃姓樁腳向選民行賄，訊後認為該候選人及黃姓樁腳犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，各以20萬及3萬元交保，選民均請回。

(中國時報)