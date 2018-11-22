2018年11月22日 04:11 中國時報 桑品載

再過兩天就要投票，兩天後台灣政治會是什麼面貌？一翻兩瞪眼。但期待別人「翻」，不如自己動手「翻」，到投票所去領票，把票投入票匭，希望便在這個輕易的動作中播下種子，坐等它發芽結果。

選舉既稱為「選戰」，必然劍拔弩張，比喻為一部電影，便是戰爭片或爾虞我詐的間諜片。呼籲選民「心平氣和」，那是哲學境界。進步的民主社會，唯賴法律為「公道伯」，一切照規矩來，使壞弄險其實常見於各式競爭關係中，民主的進步便是規矩的進步，所以稱法律為「秤」，又說「法官無語」。

台灣選舉與「奧步」齊來，幾乎成為常態。奧步有多種面貌，遭對手陷害是一種，自導自演是一種，更有自己玩奧步反惡人先告狀，說這是對手的奧步。玩奧步得手與否常和勝敗結果成正比，這是台灣的墮落。

粗淺統計，國民黨屢敗於奧步。怪異的是，這個黨還學敵人的奧步來整自己人，比方同志傷於奧步，竟和對手同調要這個人下台。劉兆玄在八八水災中被民進黨罵得體無完膚，不記得國民黨有誰挺過他，同例於行政院祕書長薛香川，水災當日他不過與岳父吃碗稀飯，民進黨罵他沒人性，蔡英文說氣得想砸電視，而國民黨一片寂靜。

馬英九被稱「馬英狗」，連勝文被稱「神豬」，國民黨被稱「賣台集團」，一直罵，罵到都成為民進黨的順口溜，國民黨不但被罵得低眉垂目，裝聾作啞，竟還有人發難要馬英九「下詔罪己」。

20年前，吳敦義和謝長廷競選高雄市長，民進黨製造了一卷「吳敦義緋聞錄音帶」，附帶給吳敦義起了一個外號叫「白賊義」。又過8年，黃俊英和陳菊競選，奧步新劇目稱「走路工抓到了」，以1114票敗選的黃俊英呼告無門，綁著頭巾上寫著一個「怒」字，坐在街邊無聲抗議。這事若落在民進黨人身上，一定有一大群支持者喊口號陪坐，而黃俊英卻只有他自己，幾天後他身疲力竭，仍然是他自己搖晃著身體默默站起來，黯然離去。

吳敦義前幾天又闖了禍，在一個聚會中暗指陳菊「肥滋滋的大母豬」，看陳菊多厲害，立刻將自己說是「台灣的女兒」，罵她等於罵台灣，當然也等於罵高雄，以此告訴人民「高雄不能輸」。但是被民進黨糟蹋的吳敦義、黃俊英、連勝文，不也是「台灣的兒子」嗎？國民黨依舊不吭聲，但見吳敦義連續道歉9次，國民黨參選市長者連忙和他切割。

國民黨聞奧步而色變，投票越近，把自己身體抱得越緊，像一個病人，不求醫、不吃藥，只祈禱別被病毒感染。形式上公開徵求民進黨可能會設計出什麼奧步，好作防備，心裡只求阿彌陀佛這幾天平安度過；倘若出現類似「天要下雨，娘要嫁人」情況，當然國民黨既不敢罵天，更不敢罵娘，只好還是「溫良恭儉讓」，抱頭認輸便是了。

韓國瑜在高雄掀起「韓流」，其外溢效應澤被其他城市，看來形勢一片大好，然而國民黨自己有多大功勞？是韓國瑜「高雄又老又窮」觸痛了人民，便視韓國瑜為救世主，如族人緊跟著摩西過紅海，盼望出現「蜜奶美地」。韓國瑜說他不代表國民黨，應該是他防備自己成為黃俊英第二吧？所以，他的「勢」是人民給的，他能否當選，端視這個禿子在跟著月亮走時，有多少人民也跟著他走。

許多人仍在憂慮明天是否會更好？這是多年被嚇的「斯德哥爾摩症候群」。不過也有不少人體會出「形勢大好」未必先要「天下大亂」。一步一腳印走去，月盡便日出，大家去投票吧！（作者為作家）

(中國時報)