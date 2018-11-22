刀尖上的美中台四十年

2018年11月22日 04:11 中國時報 黃介正

美、中、台3組雙邊關係在40年前發生根本性的翻轉，美國外交承認從台北轉向北京，中共「11屆3中全會」開始改革開放，兩岸停止象徵性的「單打雙停」炮戰。不僅小三角形勢移轉，美國、蘇聯、中國大陸亦因此形成大三角，為冷戰美、蘇兩個超級強權結構開了個突破口。

如今三強皆矢志奮發有為，習近平有「中華民族偉大復興」，川普要「讓美國再次強盛」，普丁則圖「再造俄羅斯光榮」。只是現在的戰略三角形轉了個圈，蘇聯解體後的俄羅斯如今經濟產值低於廣東省，中國大陸則在改革開放40年後，將要走近世界舞台的中央，成為與美國競爭的頭號勁敵。

習近平在2012年接掌大位之際，期待與美國共同營造「不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏」的新型大國關係，經過美國2016年總統大選，川普總統帶有民粹形式且濃烈的「美國優先」思維，以及兩強在貿易秩序、航行自由、國際組織、區域利益的全面較量之下，似乎難再期待。2018年4月貿易戰開始以來，兩國交鋒更形激烈，在美中建交將屆40年的今天，關係就在刀尖之上。

強權競爭本為國際關係之必然，亦為歷史發展之常態。當前美中關係之變局，表面上是川普總統及鷹派國安團隊特有政策偏好所致，實則源自美國跨黨派、政商學各界對中國大陸迅速全面崛起的再檢視，以及對40餘年來對中關係政策邏輯的總檢討。

一手設計1970年代美中關係正常化，縱橫兩國政商圈半世紀的季辛吉，近日在結束訪問北京之前，感嘆「中美關係再也回不到過去了，要重新定位」，一言挑明了當前雙邊情勢。

當年美國對付蘇聯以圍堵嚇阻，接觸中國則以引出融入，頗有「濟弱扶貧」之設想，亦有「和平演變」的期待，即便中國存有「師夷長技以制夷」之圖，以兩國綜合實力的差距，終不足為患。未料，中國大陸不但將「超英趕美」變為事實，在經貿、外交、軍事皆不再「韜光養晦」，竟還能維持在「黨管一切」之下，做「中華民族偉大復興的中國夢」。

近兩年來對中國跨越式崛起產生高度警覺，甚至集體焦慮，必須嚴肅看待以謀制約之策，竟被美國知識界謔稱為民主、共和兩黨惡鬥下的唯一共識，實其來有自。

美國卡特總統40年前透過電視畫面，宣布與中華民國「斷交、廢約、撤軍」，當時的危疑震撼，以及駐美大使官邸雙橡園降旗的淚水，眾多國人同胞仍然歷歷在目。在其後美、中、台3組雙邊關係親疏起伏的路途上，台灣勇敢地走向民主政黨輪替，並定期全民選舉國家領導人；誠心地打開兩岸交流的大門，並使人民往來變成頻繁自然；努力地維繫了美國對台安援合作與軍售於不墜，並實施了34年台澎防衛聯合作戰的「漢光演習」。

「台灣問題是中美兩國之間，最重要也是最敏感的核心問題」，北京方面始終堅持，美國官員早已會背誦，川普在就職之前也曾藉由與蔡英文總統通電話，測試其真實力道。台灣真是個「超級按鈕」，美國只要一按，北京必有反應，必然點火。

對即將到來的建交40周年，華府與北京將在何種氣氛下紀念慶祝，難以預測。眼看今年9月底雙方軍艦在南海遭遇，幾近對撞，距離僅41公尺；10月初美國副總統彭斯演講直言「台灣對民主的擁抱，為所有中國人提供了一條更好的道路」；中國輸美產品再度提高關稅期限，就在建交紀念當天。接下來端看本月底的阿根廷G20川習峰會能否力阻駭浪之將至，何止眾所矚目。

台灣在11月24日「九合一選舉」以及公民投票結果出爐之後，政治必然產生板塊挪移與權力重組，但是各政黨僅有極短的時間重新整隊，因為2020總統大選之初選角逐旋踵而至，政治社會動員既無從休兵，台灣人民還真辛苦。

美中建交40年，恰逢兩強對局比畫之際，台美關係相向而行之時，亦為北京發表《告台灣同胞書》40周年之際，國際、區域及兩岸形勢均在刀尖之上，各界菁英與國人同胞又怎能只向內看而不察外部的大變局。

（作者為淡江大學戰略研究所副教授）

(中國時報)