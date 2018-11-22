只許總統拉票 不准百姓傳Line

2018年11月22日 04:11 中國時報 陳冠安

投票將近，各政黨及參選人莫不全力衝刺，圖求最後勝選。作為掌理全國公務員之銓敘及人事管理的銓敘部，也在選前再三告誡公務員要「戮力從公」，不要在上班時間為特定候選人拉票，因為按照《行政中立法》規定，公務人員不宜在上班時間，或以公家電腦上網連結臉書等社交網站，從事與執行職務無關之相關網路行為，否則恐違反《行政中立法》或《公務員服務法》。

然而就在21日上午，作為國家元首，本應超然獨立，有盡忠職務、增進人民福利憲法義務的中華民國總統蔡英文，卻在臉書上貼文公開支持蘇貞昌，表示感謝蘇貞昌，因為他展現無比衝勁，帶領競選團隊衝衝衝，自己去參觀他的競選辦公室時，也被蘇團隊的創意驚豔，相信天道酬勤。新北市，跟他衝，一定來得及，而蘇貞昌更是留言回覆說，謝謝「主席」，一起衝。

有論者可能會為蔡辯護說，總統是國家元首，並非公務員，如同蘇貞昌說總統府祕書長陳菊是特任官，所以可以當他競選總部主委。然而這樣的主張，正是前總統馬英九在「洩密案」中的論點，甚至還請前大法官吳庚提出相關法律意見書，表示總統非《公務員服務法》、而是《刑法》定義上的公務員，然而馬卻在半年前被高院認定總統是《公務員服務法》的公務員，改判有罪。

從此來看，同屬「公務員」的蔡英文，卻能大搖大擺在上班時間當起蔡主席，公然為黨籍參選人拉票，讓在野時曾經批評馬英九黨國不分的蔡英文，換了職位便也換了腦袋。

自民進黨上台以來，類似事情便屢見不鮮，例如蔡英文在民進黨中常會就815大停電道歉、搭乘總統專機在全國巡迴輔選、促轉會副主委張天欽意圖政治操作影響選情，行政院長賴清德到綠營選情告急縣市撒錢等，皆可看出民進黨是如何黨國不分、雙重標準，破壞政治與行政的界線。

然而在民進黨無視法律與道德界線的同時，卻又透過各種方式限制人民的言論自由，例如試圖修在野時批評的惡法《社會秩序維護法》，想用《國家安全法》來暗度陳倉，引來政委唐鳳批評說政府應先自己不要造謠。除此之外，諸如熱心民眾想載不特定對象返鄉投票而遭警察傳訊、中選會將《選罷法》第56條的「不得於投票日助選」，擴張適用到Line等私人通訊軟體，表示違者最高將處500萬罰鍰等，在在顯示蔡政府對公民權利的侵害。

誠如退出民進黨的呂秀蓮和吳芳銘所說，民進黨已然失去黨德黨魂、創黨初衷，然而民進黨的高層卻始終聽不見基層人民的心聲與怒吼，將所有批評都打為反改革者，繼續依然故我，在全國人民面前，上演最怵目驚心的權力腐敗戲碼。（作者為國家政策基金會助理研究員）

(中國時報)