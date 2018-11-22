2018年11月22日 04:11 中國時報 裴在美

看到金馬獎頒獎典禮上，最佳紀錄片得獎人傅榆在頒獎台上說出「希望我們的國家可以被當成一個獨立的個體來看待」；其後，頒獎人之一的大陸演員涂們立刻口出「中國台灣」、「兩岸一家親」。接著，網上漣漪不斷，各路反應都有。

在國際影展頒獎典禮台上，大聲說出自己政治主張的人不是沒有，1973年馬龍白蘭度因《教父》得獎，拒絕拿獎，託付一名印第安女演員上台表達對好萊塢歧視印地安人的不滿。1993年李察吉爾在奧斯卡頒獎典禮上為西藏發聲，從此，李察吉爾被奧斯卡頒獎典禮永久禁足。試想，若每個頒獎人和領獎者都上來表達自己的政治訴求，典禮會是怎樣的一種狀況？美國是言論自由的國家沒錯，但頒獎典禮卻是個獨立組織，他們可以有自己的限制和規定。如今大批對岸網民翻牆過來罵人，我們網上也一面倒地讚嘆，為台灣的自由民主驕傲，為對岸的噤聲或強勢唏噓不已。

只是不知大家有沒有想過？中國自古以來即尊崇愛國傳統，如今更是如此。因此，與其如網友們所說涂們的做法是出於懼怕或自保，或不如說他是出於下意識對國家忠誠的捍衛。不管台灣或中華民國，這30年多來都處在一個怪異、尷尬甚至可說不正常的情況下。這個國家不被聯合國以及世界大多數的國家承認也就罷了，甚至她的國民，也有幾近半數不願承認她。弔詭的是，導致這個現象的發生正是由於我們天天引以為傲的政治民主以及言論自由。自1987年解嚴以來，從黨外到民進黨的成立與壯大，消滅中華民國流亡政府隨之浮上檯面，成為顯學。如今，台灣年輕人國家與民族的觀念處於極大的對立和矛盾。中華民國這個國號和國旗，幾乎為半數國民所憎厭。

只有在選舉期間，可以看到青天白日紅旗壯觀的飄揚，讓許多人心中激動不已。但大家可曾想過？這面旗幟該當屬於這個國家，而不應是某一個政黨的專屬品。這面國旗，該當佇立在每一個競選的場子裡，而不該只為藍營飄揚吶喊。在美國，選舉比台灣更激烈，但所有政客演說後，都會說同樣的一句話：天佑美國。在美國，縱然兩黨的支持者呈現兩極式的分裂，但是所有人都認同一個國家。

我要說的是，愛國不是反智，是普世價值。在此，我謙卑地請各位菁英們認真思考：是什麼樣的思維讓你們認為這個國家國號沒有公信力，不值得尊敬愛戴？必須改變？你們有認真地思索過這個主張可能帶來的切身改變嗎？還是你們從來不曾認真思索，只是感覺就應該這樣，勢之所趨，因此便隨波逐流地相信了它？

愛國，是人類高尚而且基本的情操，身為公民應有認同國家的義務，有愛國之必要。在沒有公投決定裂解或決定改變國號之前，我們必須認同這個國家、這個國號。對！愛她，尊敬她，不光只是認同這塊土地而已！（作者為作家）

(中國時報)