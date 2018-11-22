厲害了中選會，裁判兼球員！

2018年11月22日 04:11 中國時報 主筆室

2018九合一選舉進入倒數階段，雖然是地方選舉，但競爭激烈，儼然成為民進黨政權保衛戰，台北、新北、台中、高雄四都選情膠著，鹿死誰手很難預測。選舉是一種賽局，資訊愈充分愈容易做理性判斷，但現行《公職人員選舉罷免法》規定，選舉投票日之前10天禁止公布及轉傳民調，使媒體及選民均無從依據科學性資訊分析研判選情，做出最慎重的決策。我們自詡民主國家，投票訊息的流通卻受到嚴格限制，似非合理。

《公職人員選舉罷免法》第53條規定：「政黨及任何人於投票日前10日起至投票時間截止前，不得以任何方式，發布有關候選人、被罷免人或選舉、罷免之民意調查資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。」罰則規定在第110條：「違反第53條或第56條規定者，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰。」

民調禁制期規定，首見於1995年為實施總統直選而立法的《總統副總統選舉罷免法》，行政院草案版本並沒有禁止民調的規定，是在二讀討論時由立法委員提案增加規定，並獲得表決通過，從此成為法律的明文規定。2007年同樣條文進入選罷法，適用於所有公職選舉，沿用至今。

選前10日禁止公開民調的規定，是一種對言論及新聞自由的限制。按照憲政民主學理，言論及新聞自由是民主品質的基礎，任何對資訊流通的限制，都將對民主品質產生不利影響，原則上應該避免。尤其相關法條只禁止公開民調數據，卻不禁止製作民調。換句話說，政黨、政團、候選人可以繼續進行民調，並依據民調數據調整戰略戰術，甚至操作棄保，選民只能「雲深不知處」被政黨或候選人操作利用，這符合民主基本原則嗎？更荒謬的是，舊版選罷法原本僅禁止選前10日公布及轉傳民調，後來修正增列「引述」之規定，此後中選會解釋，即使選前10日以前完成的民調，也禁止轉傳分享。

不容諱言，選前禁止公布民調的規定，並非台灣獨創，具體禁制期間，從選前1日到選前15日都有。學理上，這是所謂「選前寧靜」的設計，希望公民回歸選舉的本質，思考一下候選人以及政見的良窳，從而理性投票，避免受到民調的政治操作及影響。但更多民主國家並無類似規定，美國東西部有8個小時時差，卻允許進行出口民調，無懼東部投票結果影響西部投票行為，可見民調禁制規定未必有必要。

進一步說，選前禁止及轉傳民調，是否真能發揮「選前寧靜」的效果，甚至資訊不明是否反而造成謠言的溫床，令人存疑。就過去幾次選舉的實際情況來看，就算沒有民調，選前10日各種選舉賭盤的新聞與評論，還是盤據在各媒體中，尤其小眾社群媒體更是猖獗，主流媒體亦不能免俗加以報導，檯面下賭盤的操作，對選舉可能造成更大的動盪，所謂「選前寧靜」已成痴人說夢。如果法律條文沒有產生預期的效果，就應該廢除，選前民調禁制規定是否必要，應重新檢討。

中央選舉委員會應維持超然、客觀、中立立場，民主化後的台灣，大體能維持此一原則，選務中立以受到民眾信賴。但民進黨政府上台之後，新組成的中央選舉委員會卻經常立場偏頗，陳英鈐主任委員政黨色彩強烈，一再展現明顯的個人好惡，赤裸裸以行政程序阻擋公民所提出的公民投票申請，拒絕接受高等行政法院裁決結果，在選舉公報強加行政院意見，日前已被最高行政法院駁回抗告、敗訴確定，才勉強接受，卻造成公帑損失。就此來看，陳英鈐主委及本屆中央選舉委員已明顯不適任。

中選會解釋法令的任意性已造成媒體寒蟬效應，中選會禁止媒體「引述」所有民調數據，無論新舊，甚至在分析評論選情時，不准引述政黨、總統或閣揆支持度，連政大選研中心的統獨意向調查數據，與選舉本身無關，卻「可能影響」選民投票意向，都受到限制。這不是箝制新聞自由，什麼才是？

公民權利不是不能立法設限，但須有正當性，且可以達成預期效果，所用手段需有必要且符合比例原則，這是憲政民主國家立法限制公民權的三原則：「目的正當性、手段必要性、限制妥當性」。選罷法民調禁制規定應重新檢討，中選會加諸媒體的不合理限制，立法院國民黨團應舉行公聽會，讓中選會箝制新聞自由的真相公諸於世。

(中國時報)