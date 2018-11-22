2018年11月22日 04:11 中國時報 主筆室

國民黨高雄市長候選人韓國瑜決定不對抹紅、抹黑他的名嘴及網民提告，原本名列被告、在網路散播韓發放走路工謠言的林姓男子，21日親自向韓國瑜致歉，韓還拍拍其肩膀寬慰他，彼此展現民主風範。

林姓男子在網路散播韓國瑜賄選訊息，指稱參加其造勢活動有1500元至6000元不等可拿。謠言瞬間傳開，時空好像又回到2006年高雄市長選舉，國民黨參選人黃俊英在投票日前夕，被綠營指控發放一人500元的走路工，且在投票前高喊「抓到了」！

黃俊英當年係捲土重來、第二度挑戰市長選舉，原本情勢看好，開票結果以1114票之差敗給民進黨候選人陳菊。走路工因而成了高雄市長選戰最敏感的賄選奧步，沒想到這次高雄選情最緊繃時刻，韓國瑜又被網路散播發放走路工。

這也是為何韓國瑜原本要提告對象，除了抹紅他的名嘴鄭弘儀，另一被告就是林姓男子。韓原本律師都找了，訴狀也寫好，就在北檢按鈴申告前，決定貫徹其「愛與包容」的選舉主軸，放棄提告。

韓國瑜此舉得承擔風險，因以往選舉碰上抹紅、抹黑奧步，當事人如不提告，可能反而會被擴大渲染傳聞為真，影響選情。沒想到韓堅持改變選風的作法，獲得「準被告」林某的現身致謝，被媒體追問是否改支援韓，韓國瑜還代解圍「不要讓人家為難」。

林某的致歉，對韓的選情自然又加分了。但相較林某的賄選抹黑，鄭弘儀抹紅韓「當選會賣台」、「高雄會掛滿五星旗」等語，其誣蔑情節更為嚴重，卻未見名嘴表態致意，其民主素養比不上一個名不見經傳的鄉民。

(中國時報)