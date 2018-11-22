2018年11月22日 04:11 中國時報 劉屏

高雄市長選戰已是全國議題，甚至延燒海外。紐約的美國榮民節大遊行，來自台灣的退伍軍人高舉著中華民國國旗，高唱的是韓國瑜的競選歌曲之一〈夜襲〉。華府友人回國，必然安排的行程之一是韓總的造勢晚會；沉浸在現場猶感不足，還希望更改行程，等到投票日之後再返美。

但凡參加過造勢晚會，身價頓時不同。回到美國後，描述現場，備極生動，旅美鄉親聽得津津有味。甲君舉了兩個例子，讓鄉親神往不已：「一面塑膠國旗，小幅的，要價新台幣30元，還不一定買得到！」「韓國瑜8點到現場，我搭車5點到，就已經只能在1公里外下車，步行到現場。」甲君搭的是「韓國瑜義勇軍小黃車隊」，坐滿就開車，車資隨意，但看乘客隨喜。

乙君也是乘坐小黃車隊去的。他說，車上5人互不相識，1位講國語、4位講閩南語，職業、背景各不相同，卻毫無隔閡。5人過去都曾支持民進黨，如今全都期待高雄翻轉。他們固然對陳其邁有意見，更重要的是集體對民進黨不滿。這種期待變天的心情，超越了族群、年齡層、社會階層。或者說，無良政客在台灣搞分化2、30年，如今選民不再那麼容易受騙了。

運將反諷說，全世界就屬台灣人最有骨氣，「全世界都在賺阿共的錢，只有台灣人不要。」一位乘客說，不是台灣人不要，是民進黨政府不要，害高雄的觀光、餐飲都蕭條，連菜販收入都下滑。

乙君說，最令他印象深刻的，是高雄民眾不再依賴傳統媒體。因為網路太發達，各種群組提供的訊息太豐富。儘管網路謠言不少，但群組之中總有正義之聲，總有明理之人，終究會讓真理浮現。舉例來說，兩蔣對台灣的貢獻、馬英九執政時對高雄的厚待、台灣應如何處理兩岸關係等，高雄人說得頭頭是道，不再受親綠媒體左右。另一個指標是高雄人有很高比例反對「東奧正名」公投，一位阿婆說「那個公投有害無益」，在座諸人紛紛稱是。

擁擠的造勢晚會，各種傳單正在發放，其中之一是「下一代幸福聯盟」的「愛家公投」。比起候選人及助選員的聲嘶力竭，幸福盟顯得斯文，但他們立場堅定，他們知道這個議題比誰當選市長更重要，他們要告訴大眾：「我們反對國小教多元情慾；我們反對課本推薦成人內容網站；我們反對課本鼓勵變性手術。」

高雄永福教會的陳志達牧師說，市長有任期限制，但是歷代傳承的家庭定義如果毀棄，影響不知有多深遠，因此「我們有責任站出來」。陳志達說，陳其邁在岡山的造勢晚會，「有一家人到現場發出了1千多張愛家傳單；我們要繼續努力！」

澳洲智庫洛伊研究所有篇專論談「觀察台灣的選舉，要看什麼」，稱看點之一是有關婚姻的公投。外地人看韓國瑜聲譽鵲起，其實很多高雄人早就對蔡英文投下了反對票，關鍵就是同婚。蔡中意的人除非旗幟鮮明地捍衛傳統家庭價值，否則在高雄很難討好。

聖經《彌迦書》寫道：上帝要的是「行公義，好憐憫，存謙卑的心」。天視自我民視，天聽自我民聽，兩天後，且看高雄人展現的覺醒──在公職選舉上，也在公民投票上。

(中國時報)