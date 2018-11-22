運動員怒吼 紀政聽到了嗎

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中國時報
蘇嘉祥

11月21日，也就是公投開票的80個小時前，台灣的優秀運動員代表齊聚在朱崙街體育大樓，他們高聲怒吼，他們生氣了。

他們包括奪得兩面舉重金牌的許淑淨，拿過一面舉重金牌的陳葦綾，參加過5次奧運、明年仍有可能再披戰袍的射擊女將林怡君，還有現役田徑金牌選手已經在世大運為台灣揚眉吐氣，讓世界震驚的楊俊翰、鄭兆村，及射箭女將雷千瑩等80多人。他們都是為國爭光的台灣英雄，在國際競技場上若沒有他們，台灣在國際體壇交白卷；有了他們的努力，世人都知道「中華台北」就是「中華民國」，就是「台灣」。

另一頭，有幾位「體育人」也很努力在宣揚「以台灣之名參加東京奧運，不會有事」，「正名通過後，國際奧會不會對我們怎麼樣」，「中華奧會是在嚇唬選手、會員國名稱可以改來改去。」他們是1968年墨西哥奧運銅牌得主紀政，另一位是2007年當過1年左右的行政院體委會主委楊忠和。快要投票了，他們聲嘶力竭要大家在公投13案投「同意」；指責中華奧會漠視人權、欺騙選手，批評國際奧會曲解憲章。

蔡英文總統知道事態嚴重，很早就交代所有執政黨政務官、民意代表，不要去碰公投第13案，對「東奧正名」保持沉默。聽說前天也向國際奧會致意，「如果公投通過，我國政府不會要求正名。」

民進黨對急獨的台獨人土很頭痛，他們經常對蔡政府施加壓力，事實上「東奧正名」只是喜樂島的急獨人士惡質操作，踩在運動員身上、意圖台灣獨立的不明智手段。

國際間反應很明確，日本不想增添麻煩，7月在東亞奧林匹克委員會協會「取消台中東亞青運會案」，日本奧會代表投棄權；日前又決定降低來台說明東京奧運組織情況的官員層級，從日本奧會副主席兼國會議員，降為副祕書長。美國更清楚的表態，在台協會代表莫健兩周前和蔡英文總統會面時，坦白表示「正名這件事，美國幫不上忙，如果堅持，可能會影響台灣的會籍。」

運動員和教練們有感於一輩子的努力，有可能在兩天後的一個公投全毀了，他們不得已發出怒吼。看到國際奧會連續給在台北的中華奧會發信3次，措詞一次比一次嚴厲，平常木納寡言、不擅言詞的運動員們，一個個按捺不住，他們無法理解以前最愛護選手的「紀姊」這次中了什麼邪，為什麼被急獨人士利用了。

他們知道再不發聲，台灣的體育要完蛋了，而所有選手們可能再也無法出國參加正式錦標賽，生涯規畫完全崩解。他們發出沉痛呼籲，懇請「紀姊」趕快醒過來；也請全國各界在公投第13案投「不同意」，讓我們的運動員繼續在奧運、亞運會場發光發熱。　　　（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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