2018年11月22日 04:11 中國時報 戴瑞明

今年雙十國慶，蔡英文總統講演時向大陸喊話，兩岸交往「中華民國台灣」是她的底線，不知道這是不是兩年前她在當選總統時強調要凝聚的「台灣共識」？

如果是，那就說明她心目中還有中華民國，作為中華民國的國家元首與執政的民主進步黨主席，蔡總統有責任領導全民愛象徵中華民國的國旗，為了團結民心，一致對外，她應可下令在下述兩個場景採取行動，展現總統對遵守中華民國憲法之義務：

第一，民主進步黨是當前中華民國的執政黨，在它的中央黨部，我們只見民進黨的黨旗，而不見蔡總統就職時宣示效忠的中華民國國旗，這絕非一般國家的正常現象，冀望蔡主席勇於做對的事，要求民進黨的各級黨部把國旗與黨旗都一起掛上。

第二，台灣九合一地方選舉正在各地如火如荼地展開，我們只見國民黨候選人造勢的場合，出現維護「中華民國主權」的國旗，而民進黨候選人造勢的場合則僅見該黨黨旗，卻看不到有一面同樣代表他們的國旗。民進黨黨綱明載「台灣是個主權獨立的國家，它現在的名字叫中華民國」，既然如此，怎可不先維護「台灣主體性」的中華民國這頂「保護傘」呢？

如果連我們自己都不愛這面象徵2300萬同胞的國旗，怎能期待別人尊重我們中華民國這個國家呢？誠盼蔡主席立即指示民進黨所有候選人在造勢場合，除了民進黨黨旗外，也應有象徵我們國家的國旗。敬請蔡總統以身作則，在助選時手持國旗，以顯示不分黨派，不分族群，大家一條心，一起來愛國旗，豈不善哉！

要「愛台灣、顧台灣」就要先維護台灣的母體──中華民國。儘管有170多個國家在外交上承認中華人民共和國是代表中國的唯一合法政府，並以不同方式表達「台灣是中國的一部分（或一省）」，而外交承認中華民國政府的只有17個中小型國家，但無論如何，還沒有任何國家、任何政治人物敢說「中華民國是中華人民共和國的一部分」。

自稱「台灣」、推廣「台灣」，不僅達不到「台灣獨立」的目的，反易自我矮化為中共認定的「地方政府」。君不見與大陸有交往的世界航空公司網站多已用「中國台灣」了。

是故，台灣2300萬同胞一定要團結一致，全力維護中華民國的生存，人人愛護這面象徵中華民國的國旗，則總有一天，世界各國會正視我們的存在，而更重要的是，「在大陸的中華人民共和國政府」也須正視「在台灣的中華民國政府」存在的現實，最終以「政府」與「政府」平等相待，透過和平方式共同解決兩岸雙方的爭端。 （作者為退休大使）

(中國時報)