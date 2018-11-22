2018年11月22日 04:11 中國時報 趙政岷

一位年輕學者離開寒冷的北國故鄉，前往熱帶國家旅行，他和自己的影子開了個玩笑，要它離開自己身體，去看看對面房間的女郎，結果他的影子真的離開了他。過了很久以後，學者回到北國，也慢慢長出了新的影子。有天一位人士來訪，說他正是學者當年的影子，而且搖身一變，成了衣冠楚楚的紳士。原來過去這段時間，舊影子到處闖蕩，獲得權力、財產和社會地位，已遠超過他原來的主人了。

舊影子如何發達的？他看到一些人不想被知道的隱私，但其實大家都想知道他們的鄰居與地方做了什麼壞事。他說出來讓大家知道，製造了恐慌。人們非常怕他，結果都逢迎他、給他錢，給他名譽地位。而那個學者呢？他一直在寫關於真善美的文章，引不起大家的興趣，最後他病了。

功成名就的舊影子，回來找潦倒的主人。影子建議由他出錢一起去旅行，條件是兩人暫時交換身分，由影子做主人，而主人當影子。他們來到一個溫泉區，變成人形的影子愛上了一位美麗的公主。在他們結婚前夕，變成人形的影子要學者永遠扮影子向他提供知識，但要答應永遠隱藏他們的真實身分，而他會給學者豐厚待遇。學者斷然拒絕，他表示：我是人，你是影子，你不過打扮得像一個人吧了。結果影子利用公主的權力把學者殺掉了。

這是安徒生創作於1847年的童話故事，書名叫《影子》，最新的版本剛在台灣發行。你有沒有覺得，它像極了台灣目前的選舉現況！民進黨的困境，在於敗給過去的自己，一些候選人是敗在他爸爸的背景。國民黨如果聲勢有起來，卻不是因為本尊，而是一點也不像它的影子，成功地獲得大家的喝采。其實全球政治似乎都是非典型人物當道，難道這是21世紀民主主義的反撲？

村上春樹在2016年「安徒生文學獎」獲獎禮上說，所謂自己的影子，就是指一個不真實的自己，扮演別人所期待的角色。他說在黑暗隧道中，我們必須勇於對抗自己的陰影。如果不這樣做，過不了多久，影子就會越來越強大，而你最終會被自己的影子所摧毀，完全喪失了自我。村上春樹說，「無論建起多高的壁壘，嚴苛地把外來者拒諸門外，只顧自己利益去改寫歷史的人，結果只是會傷害自己。」其實政治與社會都一樣，必須勇於對抗腐敗的陰影，否則正面的價值就會被吞噬。

否定過去的自己，永遠是知識分子傲慢的第一步。安徒生的《影子》也許是個奇幻悲慘的故事，但他在170年前就指出了人性的黑暗面，執政者急於否定過去、遮掩不足、撐起華麗外表，最終還是會被自己的影子打敗。（作者為台北書展基金會董事長）

(中國時報)