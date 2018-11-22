瘋高市長賭盤 金門鄉親下注

2018年11月22日 04:11 中國時報 林和生 、 曹明正 、 李金生 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄警方19日另在三民區破獲地下簽注站，查獲現金50萬元。（曹明正攝）

最賄賭縣市

高雄市長選情緊繃，檢警掃蕩選舉賭盤重兵壓境。金門地檢署跨海直搗高雄簽賭站，搜索5處，拘提、傳訊5人，查扣現金120萬8200元、傳真機1台、金融卡10張、電腦1台、點鈔機1台。林姓組頭坦承以高雄市長選舉作為賭注，供人以數萬元至數十萬元簽賭牟利，檢方複訊後，諭知5到100萬元交保。

查賄案外案 六合彩掩護

最高檢察署統計，全台受理選舉賭盤共36件，其中高雄就有10件、彰化5件、嘉義4件，估計到投票日前查獲受理的選舉賭盤案件還會增加，另各地檢署已針對賄選等行為，裁定羈押108人、交保218人。

金門地檢署偵辦金寧鄉代候選人及樁腳賄選案，發現有當地民眾簽注高雄市長選舉賭盤，指揮金門、北市和高市警方成立專案小組。檢警蒐證確認林姓組頭以高雄市長候選人選舉的「當選」或輸贏「票數」作賭注，供人簽賭，有影響選舉之虞。

前晚動員展開首波行動，共扣得現金120萬多元，林姓組頭等人坦承平日經營六合彩及網路簽賭站，自5月迄今接受各類簽賭約4000萬元，近期則以高雄市長選舉作為賭注。

屏茶行兼差 跨境賭高市

金門檢方動員北市警南下查賭，屏東警方昨也在內埔鄉1處茶行破獲地下賭盤，查扣50萬元現金及電腦等證物，組頭坦承開高雄市長選舉賭盤。綽號「軍師」的馮姓組頭平日經營六合彩，他向警方坦承收取高雄市長選舉賭盤，但否認現場被查獲的50萬現金與賭盤有關，辯稱是會錢。

高雄檢警則鎖定30歲蘇男等7男去年10月合夥經營地下運動簽賭，在網路上提供北京賽車及美國職棒供賭客下注，19日到其三民區繼光街的店面民宅抄賭。

警方蒐證過程中，發現蘇旗下29歲張姓員工的Line在10月底有高雄巿長選舉賭盤對話，問到盤口要怎麼開，以及賠率、讓票等，但張辯稱只是跟人閒聊，全案依妨害投票及賭博罪嫌偵辦。

(中國時報)