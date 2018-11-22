判刑確定後 趙嘉寶與邱太三同框

高巿府前專門委員趙嘉寶因貪汙案被通緝3年多，檢警追查多日，仍未掌握行蹤。（翻攝臉書）

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中國時報
／綜合報導

貪汙遭通緝的高雄市府前專委趙嘉寶，檢警成立專案小組追緝無著下，趙昨天竟高調重開臉書，臉書照片中，竟有趙嘉寶與總統府祕書長陳菊、前法務部長邱太三等人見面照片，等同打臉檢警。立委許毓仁據此質詢法務部長蔡清祥，蔡表示，經查趙當時未通緝，邱也不是部長，已組專案小組追緝。

趙嘉寶因涉嫌在世運招標上收受廠商賄賂，2014年7月法院以貪汙等罪嫌判處11年徒刑定讞，近期被媒體披露行蹤，趙不但沒到案，還與綠營政治人物聚餐。

蔡清祥昨在立院司法法制委員會備詢，許毓仁質詢時拿出趙嘉寶的臉書PO文，指趙2014年判刑定讞後，還見了陳菊、邱太三，以及民進黨立委趙天麟。

據趙的臉書貼文，他在2014年11月28日見了陳菊，貼文寫「太好了可以睡到飽」，同一天在PO趙天麟的照片寫「捕獲野生趙天麟委員，問題是我在他家，所以是被捕獲了」，2015年2月11日再PO與邱太三飲酒照片，貼文寫「抽抽樂續攤」。

許毓仁問蔡清祥，跟通緝犯見面、飲酒作樂有沒有犯法？蔡清祥回答，「很難這樣判斷。」

蔡事後則表示，趙2015年6月26日遭通緝，趙貼出陳菊照片時間是2014年11月28日、與邱太三照片則是2015年2月11日，因此依PO照的日期，當時趙尚未被通緝，不是通緝犯，而邱是2016年5月20日出任法務部長，因此邱不知趙被通緝。

蔡清祥強調，此案受社會矚目 高雄地檢署已與警方組成專案小組積極追緝，也呼籲民眾只要一發現趙行蹤，就請立刻通知檢察官及司法警察緝捕。

高雄地檢署表示，為查明是否有藏匿人犯不法情事，本月6日已分案由檢察官朱華君召集警方組專案偵辦，連日對趙的多位親友訊問，但趙嘉寶人在哪裡，無法突破，加上無法實施通信監察，才讓趙消遙法外。

(中國時報)

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