選舉簽賭封盤 未發現陸資

2018年11月22日 04:11 中國時報 林郁平 、 胡欣男

警政署統計至昨日止，計查獲選舉賭盤9件27人，其中，所謂中資介入、企圖透過選舉賭盤影響選情傳言，在數個月前甚囂塵上，但至今查獲的都是傳統六合彩組頭開盤簽賭，規模都不大，部分地下運動簽賭的組頭近期雖也趁隙而入，但未發現任何陸資，警方仍持續掃蕩收網中。

組頭私下表示，搭選舉熱潮，挑選情最熱的縣市開盤玩玩，且昨已封盤，不過，由於半年前就有人開盤，當時大家都認為南部縣市民進黨候選人穩當選，「推西瓜出來都能選上」，所以盤口還出讓票，沒想到現在選情緊繃，鹿死誰手很難說，令當時就下注的賭客們是哀鴻遍野。

刑事局指出，每次大選都會有六合彩組頭開盤，且只收熟客及現金投注，今年檢警大動作查緝選舉賭盤，的確讓一些組頭低調收斂許多，或是乾脆不收。

官警指出，政府為通過亞太防制洗錢組織(APG）反洗錢考核，脫離「加強追蹤名單」，做了許多嚴格的反洗錢措施，大筆陸資要進入國內而不被發現，不是容易的事，且檢警大力查緝地下匯兌，最近也未發現異常跡象。

賭客「凱文」說，最近隨選情緊繃，賭盤「愈抄愈熱」，警察掃蕩的風聲愈烈，反引來更多賭客詢問，也因中南部組頭陸續被逮，讓原專營地下運動簽賭的組頭有機可乘。

賭客「輝哥」說，確實有「球板」組頭因資金雄厚，且有固定的賭客群，順勢開選舉賭盤狂吸賭金；也因排擠效應，近來NBA等其他運彩簽賭熱度下滑，熱錢都湧入選舉盤。

他感慨地說，各地賭盤昨晚已封盤，台灣人好賭，警察抓愈凶，賭風愈熱絡。

(中國時報)