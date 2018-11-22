黃舒駿：把「做人」當樂趣

2018年11月22日 04:11 中國時報 洪秀瑛 專訪

黃舒駿（左）帶妻子 Sophia（右）、兒子象象與趙小僑（後排中）在上海相見歡。

黃舒駿日前帶妻兒在上海與趙小僑一起出席酒店開幕活動，他在晚宴上與趙小僑相談甚歡，席間，趙一度被誤認是「黃太太」，讓她覺得尷尬又好笑。趙小僑和老公劉亮佐差12歲，黃舒駿得意笑「那有什麼，我和太太差24歲」。明年滿40歲的趙小僑焦急想生孩子，黃舒駿鼓勵她不能有壓力，而是要把「做人」當成樂趣。

黃舒駿當初在福州的選秀節目當評委，Sophia代表美國賽區參賽，他笑說當時Sophia被他淘汰，沒想到現在用一生來補償她，「年紀差距對我們來說是很大優點，也是夫妻生活樂趣」。一家3口與趙小僑參觀獨特又奢華的親子景觀套房，黃舒駿6歲的兒子象象主動找趙聊天，落落大方，讓趙小僑直呼「好想馬上生1個」。

6歲兒成專屬攝影師

黃舒駿的兒子象象5歲開始學拍照，去年黃帶兒子到浙江烏鎮戲劇節，兒子當他專屬攝影師，黃讚兒子：「他拍得真好，小孩身高矮，視角和大人不同，沒框架。」象象已拍了上萬張，黃舒駿考慮將來幫兒子開攝影展，兒子除了拍照、打高爾夫球，也開始學鋼琴、爵士鼓。黃被問和老婆再拚2胎？表示：「隨時都可以。」

黃舒駿剛在北京忙完擔任出品人的原創中文音樂劇《馬不停蹄的憂傷》，他正籌拍電影，從羅大佑出道至周杰倫的黃金20年，「理想上是做三部曲，我的初心是要推崇這20年間對歌壇有貢獻的人物。」

(中國時報)