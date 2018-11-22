周董為馮迪索健身戒珍奶

2018年11月22日 04:11 中國時報 徐桐炘 、 許雅淳 報導

馮迪索（右）曾和甄子丹合作《限制級戰警3》。（取材自臉書）

周杰倫（周董）將加入馮迪索（Vin Diesel）的《限制級戰警》系列第四集，他在IG興奮證實此事，轉貼美媒《綜藝》新聞並寫下：「要戒珍奶，然後繼續去健身房！」更炫耀附註，老婆昆凌和巨石強森（The Rock）拍戲，自己則和馮迪索合作，由於該系列以動作戲著稱，周董又宣告重返健身，推測有機會在新片一展身手。杰威爾音樂則證實：「他確定參演，預計明年開拍。」

周董近來忙著「地表最強2」巡迴演唱會，今年跨年沒安排活動，明年2月9日將在美國拉斯維加斯開唱，不過他明年重心又將要投入拍攝好萊塢新電影的準備，讓粉絲都十分期待，此次重磅加盟最新的《限制級戰警》，周杰倫表示：「我在過去幾個月裡，和導演D.J.見過好幾次面，我很清楚他是個多有才的導演，很期待和他以及馮迪索工作，並將這部電影帶給全球觀眾。我超級開心能夠加入這部無敵刺激的電影。」

外媒稱周董為「華語流行音樂之王」，更提到他曾獲4座世界音樂大獎，擔任《中國好聲音》2屆導師、曾參與《青蜂俠》、《出神入化2》、《功夫熊貓3》配樂。

系列電影票房300億

《限制級戰警》系列已在全球累積票房高達10億美元（約300億台幣），去年重啟拍攝第三集，大陸票房高達1億6800萬美元（51億8700萬元），果然讓製片公司The H Collective眼光更望向大陸市場，並邀請華語明星加入，大陸小鮮肉王源、動作女星張藍心也將參演。

(中國時報)