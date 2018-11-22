周董為馮迪索健身戒珍奶

周杰倫有機會在第4集大展拳腳。

友善列印
中國時報
報導
馮迪索（右）曾和甄子丹合作《限制級戰警3》。（取材自臉書）

周杰倫（周董）將加入馮迪索（Vin Diesel）的《限制級戰警》系列第四集，他在IG興奮證實此事，轉貼美媒《綜藝》新聞並寫下：「要戒珍奶，然後繼續去健身房！」更炫耀附註，老婆昆凌和巨石強森（The Rock）拍戲，自己則和馮迪索合作，由於該系列以動作戲著稱，周董又宣告重返健身，推測有機會在新片一展身手。杰威爾音樂則證實：「他確定參演，預計明年開拍。」

周董近來忙著「地表最強2」巡迴演唱會，今年跨年沒安排活動，明年2月9日將在美國拉斯維加斯開唱，不過他明年重心又將要投入拍攝好萊塢新電影的準備，讓粉絲都十分期待，此次重磅加盟最新的《限制級戰警》，周杰倫表示：「我在過去幾個月裡，和導演D.J.見過好幾次面，我很清楚他是個多有才的導演，很期待和他以及馮迪索工作，並將這部電影帶給全球觀眾。我超級開心能夠加入這部無敵刺激的電影。」

外媒稱周董為「華語流行音樂之王」，更提到他曾獲4座世界音樂大獎，擔任《中國好聲音》2屆導師、曾參與《青蜂俠》、《出神入化2》、《功夫熊貓3》配樂。

系列電影票房300億

《限制級戰警》系列已在全球累積票房高達10億美元（約300億台幣），去年重啟拍攝第三集，大陸票房高達1億6800萬美元（51億8700萬元），果然讓製片公司The H Collective眼光更望向大陸市場，並邀請華語明星加入，大陸小鮮肉王源、動作女星張藍心也將參演。

(中國時報)

孫鵬救子公司停擺玖壹壹電影難產 楊紫瓊揮毫大呼比打戲難

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。