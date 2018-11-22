黃小琥接主持棒「沒人來就自己唱」

黃小琥（右）與師弟林俊逸一起主持《就愛瘋音樂》，日前2人一起進棚拍宣傳照。

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中國時報
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「PUB女王」黃小琥獻出主持棒，與美聲王子林俊逸搭檔接下八大《就愛瘋音樂》節目，即將於12月17日首次進棚錄影，為了新節目2人還推掉近10場尾牙、跨年演出邀約，全心投入節目做準備。

黃小琥雖身為主持界新手，但她也豪氣表示：「兵來將擋！」她說，從早期鳳飛飛、張小燕到陶晶瑩、黃子佼、羅志祥、曾國城都是她非常欣賞的主持人，這回接下主持棒，除了向他們學習外，最重要是得保有自己專屬的個人風格，笑說錄影時若自己講錯話，師弟林俊逸有主持經驗，還可以幫忙把她拉回來。

2人做足功課

黃小琥在PUB駐唱20年，除了唱功一流，口才也相當幽默風趣，這回主持節目，她自信表示，「說」對她而言一點也不難，但要她訪問來賓可是頭一遭，對此她還做足功課，只要有時間便跟製作單位討論，也會跟林俊逸2人在牌桌上切磋牌技時，順便討論主持方向。

2人即將進棚錄影，黃小琥開玩笑說，擔心自己氣場太大，沒有來賓敢來錄影，「沒人來錄影的話整集自己唱，通告費就我自己賺！」她出道29年第一次接下主持棒，她表示自己喜歡嘗鮮，當初願意接下主持棒，最大吸引力就是能盡情瘋音樂，「音樂是我最拿手的，平時我們用音樂記錄人生，所以沒有跨不跨界的問題，一樣是做音樂相關的事情，我非常期待。」而林俊逸也為了節目，密集到KTV瘋音樂做足功課。

(中國時報)

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