2018年11月22日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

閻奕格日前受邀參加選秀節目《聲林之王》擔任明星導師,與來自泰國的13歲女孩Gail Sophicha合唱魏如萱的〈你啊你啊〉,2人純淨動人的歌聲,在YouTube上僅2天就突破百萬點擊率,閻奕格感動說:「Gail的表現讓人非常驚豔,聲音非常純淨,是發自內心唱給你聽的感覺。我非常喜歡,也希望未來還有更多的機會可以一起玩音樂。」

她近期將籌備12月26日在香港舉辦「閻奕格 To You With Love 香港音樂會」,她說:「我很重視耶誕節,記得小時候爸爸會開車帶著一家人四處觀賞耶誕燈飾。」她認為耶誕節應該是和最重要家人或愛侶待在一起,就算對方為自己做一些很簡單的事情,也會備感溫馨。她表示這場演唱會對她來說是耶誕節限定版,特別選唱不少應景歌曲,希望這次的演出也能讓到場歌迷感受到濃濃的耶誕氣氛。

(中國時報)