廖柏雅棄450萬獎學金闖歌壇

廖柏雅6歲就開始學小提琴。（盧禕祺攝）

友善列印
中國時報
專訪

廖柏雅4年前為了返台當歌手，放棄耶魯大學二年研究所全額獎學金，共計15萬美金（約450萬台幣），爸媽為此氣得和他冷戰7個月，傳簡訊給他「培養你學音樂到這麼大，你竟然做這個決定，我們很失望」！直到後來媽媽寄E-Mail給他，信裡寫著「不管你做什麼，我們還是會支持你」，他忍不住落下男兒淚，感謝父母諒解。

不少人問廖柏雅，當年為何不完成研究所學業再回台灣？他說：「在茱莉亞音樂院畢業前，學校每星期都會安排十幾場音樂會，當時感覺很像在做工、失去對音樂的熱情，加上其實我很早就下定決心要走流行音樂，覺得如果念完研究所後還是要回來，何不現在就回來台灣，用這2年學習流行樂、歌唱技術。」

老師贈百萬名琴

他6歲開始拉小提琴、學古典樂，25歲的他，曾多次拿下小提琴國際比賽冠軍，他最感謝指導他10年的加拿大籍老師，以其嚴格教學方式為他打好基礎，「她對學生期望很高，退休前還把家傳的小提琴送我，她當時只是隨口說『你拿去拉，好好照顧它』」！這把琴價值逾200多萬，但對於廖柏雅而言，老師送琴的心意，遠比琴價意義非凡。

他返台後創作上百首作品，拿出150萬積蓄製作新專輯《超人類Superhuman》，新人闖歌壇不容易，所幸爸媽由原先反對轉為支持，小他1歲的律師弟弟也常為他打氣，廖柏雅笑說：「還好有他在，我都把垃圾（不開心的事）丟給他。」

(中國時報)

孟言14歲走唱遇鹹豬手挨巴掌 李懿放送辣肉 攜男開房間

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。