廖柏雅棄450萬獎學金闖歌壇

2018年11月22日 04:11 中國時報 尤嬿妮 專訪

廖柏雅4年前為了返台當歌手，放棄耶魯大學二年研究所全額獎學金，共計15萬美金（約450萬台幣），爸媽為此氣得和他冷戰7個月，傳簡訊給他「培養你學音樂到這麼大，你竟然做這個決定，我們很失望」！直到後來媽媽寄E-Mail給他，信裡寫著「不管你做什麼，我們還是會支持你」，他忍不住落下男兒淚，感謝父母諒解。

不少人問廖柏雅，當年為何不完成研究所學業再回台灣？他說：「在茱莉亞音樂院畢業前，學校每星期都會安排十幾場音樂會，當時感覺很像在做工、失去對音樂的熱情，加上其實我很早就下定決心要走流行音樂，覺得如果念完研究所後還是要回來，何不現在就回來台灣，用這2年學習流行樂、歌唱技術。」

老師贈百萬名琴

他6歲開始拉小提琴、學古典樂，25歲的他，曾多次拿下小提琴國際比賽冠軍，他最感謝指導他10年的加拿大籍老師，以其嚴格教學方式為他打好基礎，「她對學生期望很高，退休前還把家傳的小提琴送我，她當時只是隨口說『你拿去拉，好好照顧它』」！這把琴價值逾200多萬，但對於廖柏雅而言，老師送琴的心意，遠比琴價意義非凡。

他返台後創作上百首作品，拿出150萬積蓄製作新專輯《超人類Superhuman》，新人闖歌壇不容易，所幸爸媽由原先反對轉為支持，小他1歲的律師弟弟也常為他打氣，廖柏雅笑說：「還好有他在，我都把垃圾（不開心的事）丟給他。」

(中國時報)