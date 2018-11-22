李懿放送辣肉 攜男開房間

2018年11月22日 04:11 中國時報 林淑娟 、 蕭雅玲 報導

楊鎮（左）、李懿都喜歡漫畫風格的「街的乒乓」房型，開心可以一直看漫畫。

同屬伊林娛樂的藝人楊鎮、李懿日前被直擊一起現身台南老爺行旅，兩人大方坦誠確實不僅開房間，竟還直播！不過他們笑說，「是為了去介紹不同的主題房型啦！」只是楊鎮臉書直播半個多小時一直覺得奇怪：「怎麼觀看人數只有3、4人？」後來還是李懿提醒他：「你開成私人臉書了！」

李懿和楊鎮在「街的乒乓」、「法國鬥牛犬」、「山水雲間」等各種房型參觀，玩得不亦樂乎，走猛男路線的楊鎮說他最愛水墨風的「山水雲間」，跌破大家眼鏡，原來他出自軍教家庭，從小就學習書法畫畫，所以看到潑墨山水畫風的房間覺很親切。喜歡動物的李懿則最愛法鬥房，已經迫不及待訂了一間房，打算找時間去度假。

被問到如果是兩人要「一起住房」，會選擇什麼房型？他們笑說，共同最喜歡的就是漫畫風房型，因為兩人都是標準漫畫迷，可以窩在裡頭一直看漫畫一整天，也不會覺得無聊。

瘦身有成體脂降5％

李懿近來在主持工作上備受矚目，積極瘦身讓她體脂從28降到23，除靠飲食控制外，每周2次上健身房做重訓，加上近期迷上跳舞機，每次跳完全身爆汗。瘦身有成的她，大膽挑戰出道以來最大尺度的拍攝，完美駕馭布料極少的泳裝，大秀修長美腿及纖纖細腰，讓她忍不住說：「太害羞，真的好露！」至於未來是否挑戰更大尺度的拍攝？李懿開玩笑說：「以後如果隆乳，我就會挑戰更大的尺度。」

(中國時報)