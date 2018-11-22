李懿放送辣肉 攜男開房間

李懿穿連身泳裝露出性感小蠻腰。

友善列印
中國時報
報導
楊鎮（左）、李懿都喜歡漫畫風格的「街的乒乓」房型，開心可以一直看漫畫。

同屬伊林娛樂的藝人楊鎮、李懿日前被直擊一起現身台南老爺行旅，兩人大方坦誠確實不僅開房間，竟還直播！不過他們笑說，「是為了去介紹不同的主題房型啦！」只是楊鎮臉書直播半個多小時一直覺得奇怪：「怎麼觀看人數只有3、4人？」後來還是李懿提醒他：「你開成私人臉書了！」

李懿和楊鎮在「街的乒乓」、「法國鬥牛犬」、「山水雲間」等各種房型參觀，玩得不亦樂乎，走猛男路線的楊鎮說他最愛水墨風的「山水雲間」，跌破大家眼鏡，原來他出自軍教家庭，從小就學習書法畫畫，所以看到潑墨山水畫風的房間覺很親切。喜歡動物的李懿則最愛法鬥房，已經迫不及待訂了一間房，打算找時間去度假。

被問到如果是兩人要「一起住房」，會選擇什麼房型？他們笑說，共同最喜歡的就是漫畫風房型，因為兩人都是標準漫畫迷，可以窩在裡頭一直看漫畫一整天，也不會覺得無聊。

瘦身有成體脂降5％

李懿近來在主持工作上備受矚目，積極瘦身讓她體脂從28降到23，除靠飲食控制外，每周2次上健身房做重訓，加上近期迷上跳舞機，每次跳完全身爆汗。瘦身有成的她，大膽挑戰出道以來最大尺度的拍攝，完美駕馭布料極少的泳裝，大秀修長美腿及纖纖細腰，讓她忍不住說：「太害羞，真的好露！」至於未來是否挑戰更大尺度的拍攝？李懿開玩笑說：「以後如果隆乳，我就會挑戰更大的尺度。」

(中國時報)

廖柏雅棄450萬獎學金闖歌壇 張基河與臉孔們年底最後一唱

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。