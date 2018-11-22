張基河與臉孔們年底最後一唱

張基河與臉孔們甫在台灣打開知名度卻將解散，不少樂迷嘆相見恨晚。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪溫博鈞

張基河2008年組成樂團「張基河與臉孔們」，並以〈廉價咖啡〉獲高人氣，10年來以帶著「略顯厭世卻保持樂觀」的概念訴說人生百態。他們上月底才來台出席金音獎，樂團卻將在12月31日解散，張基河解釋：「就音樂性來說，現在的我們是最頂峰的，我向成員們提議後，大家一致同意這是最好的解散時機。」

主唱張基河2016年首次來台演出，場地不算大，「但最讓我們開心的是，有些觀眾們並不熟知我們，一開始面帶懷疑，演奏開始後，他們慢慢地被我們音樂逐漸感染、最後甚至和我們一同跳動。」

上月底來台，貝斯手鄭中燁對「紅綠燈小綠人會跑」感到驚訝；鼓手全日俊則對台北同志大遊行印象深刻，「同樣生而為人，我一點也不覺得LGBTQ（女男同志、雙性戀、跨性別和酷兒）是需要被感到異樣特別的。」張基河點頭附和：「我也這麼想。」一抵台就直奔販賣機買沙士火速暢飲與Po網的吉他手長谷川陽平，是團中唯一的日本人，「我喝不膩耶，沙士現在有各種口味，但我還是鍾愛原味。」

該團11月5日發行最後一張專輯，12月舉行首爾演唱會後便「非徹底」解散，盼在最輝煌的時刻離開，留下最美麗結局。若像學生般為彼此簽寫畢業紀念冊，會寫下什麼？張基河會寫「謝謝」，李民基計畫「相約60歲時再見」，鄭中燁則說：「我會在大家的臉上塗鴉。」

(中國時報)

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