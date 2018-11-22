2018年11月22日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

周予天3年前唱完成名曲〈所以我離開〉後，果真離開跑去美國南加大念書。這次進棚拍攝梅花表（TITONI）Cosmo Young宇宙系列腕表，展現回歸時尚的氣勢。（JOJ PHOTO攝，服裝提供Versace）

梅花表Cosmo Young宇宙系列腕表，3萬5200元。（TITONI提供）

梅花表大師系列腕表，7萬1300元。（TITONI提供）

梅花表Cosmo Young宇宙系列腕表，3萬4900元。（TITONI提供）

梅花表空中霸王系列，3萬7900元。（TITONI提供）

近期時尚活動不斷，但周予天3年前在台發行專輯，高唱主打曲〈所以我離開〉後，真的就離開了。消失的這段時間，周予天其實並沒有閒著，原來是去念書了。

赴美念書圓夢

「我好不容易申請到我最愛的南加大USC，捨不得放棄。原本為了兼顧歌唱和課業，我還搭飛機去美國上課。」周予天笑說，最後他還是選擇暫別歌壇乖乖去上學，主修超級無聊的經濟學，幸好2年就拿到學位，算是對自己有交待。

對歌唱事業無法忘情的周予天，是在高中時發現自己的歌唱天分，一支送給好友當生日禮物的嘻哈饒舌歌曲影音，貼在臉書後被全校瘋傳分享，讓他一夕成名，從此也讓他立定志向成為歌手。

時尚趴新寵兒

暌違3年重返歌壇，周予天的造型有了大轉變，原本叛逆狂野的金髮不見了，變得清新時尚，近來還接連受邀出席精品的時尚派對。他預告年底會先出單曲，以全新的形象和曲風重返歌壇，並在明年出專輯。

這回周予天受邀進棚拍攝時尚專題，身穿Versace男裝搭配瑞士梅花表（TITONI）Cosmo Young宇宙系列腕表，展現不同以往的時尚品味。他笑說，以前他愛玩潮流時尚，買了一堆高價限量的潮牌衣服和潮鞋，因為很貴還捨不得穿，但現在他開始懂得欣賞時尚精品，也開始玩表，佩戴梅花表Cosmo Young宇宙系列優雅簡約的紳士腕表，更添時尚品味。

(中國時報)