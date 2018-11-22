MONCLER規則破壞王

MONCLER預計於明年1月搶先上市的設計師Craig Green聯名款式，以防護理念為靈感，自帳篷、風箏造型發想，採用亮彩色澤打造「可穿的居所」。（MONCLER提供）

友善列印
中國時報
報導
男星張藝興搶先穿上MONCLER Craig Green系列橘色尼龍褲裝。（MONCLER提供）
MONCLER與潮流教主藤原浩操刀之Fragment Design，聯手推出之配件系列，散發充足的都市活力。（MONCLER提供）
與創立年分相同的1952系列，藉由鮮明色彩傳遞活力摩登風情。（MONCLER提供）
MONCLER Craig Green系列中有許多色彩鮮明的小包配件。 （MONCLER提供）
設計師Simone Rocha為MONCLER女性，用春日英倫花園主題，打造浪漫氛圍。（MONCLER提供）

MONCLER是時尚界的規則破壞王，不僅將機能起家的羽絨衣搬上時裝周，今年2月更針對時尚傳統展演及銷售模式，進行一場大破大立的重整，全新的GENIUS天才計畫，即改用每個月持續送出新鮮聯名產品的全新策略，餵飽消費者們喜新厭舊的時尚胃口。如今，品牌再度延續此一計畫，推出進化版的「嶄新篇章」（THE NEXT CHAPTER），並於昨（21）日選在台北舉辦大中華區預覽首站。

打造「可穿的居所」

對比於上季「天才大廈」中的8位房客，2019春夏有3位缺席，預計於明年1月搶先上市的設計師Craig Green聯名款式，以防護理念為靈感，自帳篷、風箏造型發想，採用亮彩色澤打造「可穿的居所」，吸引男星張藝興於舞台上搶穿。

英式摩登女性風情

Simone Rocha及川久保玲弟子二宮啟，則分別用英式花園和暗黑數位3D解構手法，演繹女性摩登精神；而與創立年分相同的1952系列及由潮流教主藤原浩操刀之Fragment Design聯手之系列，更透過環遊世界及音樂靈魂，散發充足的都市活力。

(中國時報)

周予天回歸歌壇 助陣微風南京周慶 Breeze super …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。