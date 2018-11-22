MONCLER規則破壞王

2018年11月22日 04:12 中國時報 陳張眾 報導

男星張藝興搶先穿上MONCLER Craig Green系列橘色尼龍褲裝。（MONCLER提供）

MONCLER與潮流教主藤原浩操刀之Fragment Design，聯手推出之配件系列，散發充足的都市活力。（MONCLER提供）

與創立年分相同的1952系列，藉由鮮明色彩傳遞活力摩登風情。（MONCLER提供）

MONCLER Craig Green系列中有許多色彩鮮明的小包配件。 （MONCLER提供）

設計師Simone Rocha為MONCLER女性，用春日英倫花園主題，打造浪漫氛圍。（MONCLER提供）

MONCLER是時尚界的規則破壞王，不僅將機能起家的羽絨衣搬上時裝周，今年2月更針對時尚傳統展演及銷售模式，進行一場大破大立的重整，全新的GENIUS天才計畫，即改用每個月持續送出新鮮聯名產品的全新策略，餵飽消費者們喜新厭舊的時尚胃口。如今，品牌再度延續此一計畫，推出進化版的「嶄新篇章」（THE NEXT CHAPTER），並於昨（21）日選在台北舉辦大中華區預覽首站。

打造「可穿的居所」

對比於上季「天才大廈」中的8位房客，2019春夏有3位缺席，預計於明年1月搶先上市的設計師Craig Green聯名款式，以防護理念為靈感，自帳篷、風箏造型發想，採用亮彩色澤打造「可穿的居所」，吸引男星張藝興於舞台上搶穿。

英式摩登女性風情

Simone Rocha及川久保玲弟子二宮啟，則分別用英式花園和暗黑數位3D解構手法，演繹女性摩登精神；而與創立年分相同的1952系列及由潮流教主藤原浩操刀之Fragment Design聯手之系列，更透過環遊世界及音樂靈魂，散發充足的都市活力。

(中國時報)