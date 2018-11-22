助陣微風南京周慶 Breeze super 2店開幕

2018年11月22日 04:12 中國時報 郭家崴 報導

微風南京獨家，英國無線吸塵器領導品牌Gtech Muliti Plus小綠除蟎神器特惠組，小綠Multi Plus+地板套件，原價1萬5000元、特價9999元，限量50組。（微風提供）

微風南京獨家，HENGSTYLE Oral-B-3D智慧追蹤電動牙刷Genius10000，送價值2990元的3D電動牙刷PRO1000粉，原價7690元、獨家價6990元，限量20組。（微風提供）

微風南京百貨首家獨立櫃，Maison de FLEUR復古花朵荷葉系列，使用法國百年品牌ART de LYS獨家設計的原創玫瑰圖案掛毯面料，包款1630元至2660元。（微風提供）

微風超市南京店22日開幕特惠，長野麝香葡萄1280元，買1送1，限量50組。（微風提供）

微風南京27日限定，鄧師傅功夫菜主打款-豬腳，刷微風卡買1送1，每卡限購1組，限量10組。（微風提供）

微風超市南京店22日開幕特惠，普魯適德國豬腳400元，買1送1，限量50組。（微風提供）

微風南京5周年慶今（22日）起至12月11日登場，首日刷微風聯名卡最高24％回饋；館內Breeze super微風超市南京店今起10時開幕全面9折，並舉辦法國周活動，指定商品買1送1。精打細算的微風女郎宋蘋恩迫不及待列好採購清單，她說：「我沒有開預算，會看怎樣買比較優惠或划算再下手。」

首創超市設在百貨2樓

25歲宋蘋恩是微風超市南京店鎖定的主力客群，她主持中天娛樂台《生活萬事通》後，更重視購物CP值，也是好友住飯店、民宿的諮詢對象，她趁微風南京周慶，想買MADISON包款、配飾，服裝、香氛、阿舍食堂乾麵，自家公司旗下商品全都捧場。

頂級超市霸主微風超市醞釀18年，在復興本店後，再開第2家南京店，且挑戰業界做法，首創將超市引進百貨2樓，提供獨家現點現做的義大利Pizza、義大利麵，與蔬果、沙拉、熟食、肉品等1萬種歐、日等高質感食品和商品。

19日試營運以來，吸引年輕都會OL和小家庭客；今開幕加碼單筆滿500元，可免費兌換每盒價值179元的「阿舍究濃紅燒牛肉麵」，限量100份。開幕期間超過500個品項特價優惠，今有德國豬腳、長野葡萄等每日1物限量商品買1送1；每日精選丼飯便當100元起。

周慶滿3000送300

另，因應換季加強居家環境維護與保養，周慶期間主打除蟎機、按摩椅、電動牙刷等家電與運動類商品優惠，CONVERSE、NIKE、adidas指定商品最低5折起；首6日單日限定精選商品也有折扣，23日MADISON精選靴款全面1折起，也可搞定秋冬行頭。

全館除餐飲、超市外消費滿3000送300，指定專櫃滿1萬送500，首4日刷微風聯名卡加送100；首4日開門禮分2波、每天限量50份，前2天送beard papa's日式香草泡芙、後2天送叁和院大力菇。

期間全館當日單筆滿1000元，星巴克買1送1；指定餐飲櫃位當日單筆滿500元送100元酬賓券，或送微風版特製悠遊卡（白），各限量500份；除當日滿6000元可參加微風4館MASERATI驚喜抽外，於微風南京臉書和IG指定貼文留言，加碼抽2組台南「安平飯店二食二泊住宿券」。

(中國時報)