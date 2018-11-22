助陣微風南京周慶 Breeze super 2店開幕

微風南京5周年慶今（22日）起至12月11日登場，首日刷微風聯名卡最高24％回饋；館內Breeze super微風超市南京店今起10時開幕全面9折，並舉辦法國周活動，指定商品買1送1。精打細算的微風女郎宋蘋恩迫不及待列好採購清單，她說：「我沒有開預算，會看怎樣買比較優惠或划算再下手。」
首創超市設在百貨2樓
25歲宋蘋恩是微風超市南京店鎖定的主力客群，她主持中天娛樂台《生活萬事通》後，更重視購物CP值，也是好友住飯店、民宿的諮詢對象，她趁微風南京周慶，想買MADISON包款、配飾，服裝、香氛、阿舍食堂乾麵，自家公司旗下商品全都捧場。
頂級超市霸主微風超市醞釀18年，在復興本店後，再開第2家南京店，且挑戰業界做法，首創將超市引進百貨2樓，提供獨家現點現做的義大利Pizza、義大利麵，與蔬果、沙拉、熟食、肉品等1萬種歐、日等高質感食品和商品。
19日試營運以來，吸引年輕都會OL和小家庭客；今開幕加碼單筆滿500元，可免費兌換每盒價值179元的「阿舍究濃紅燒牛肉麵」，限量100份。開幕期間超過500個品項特價優惠，今有德國豬腳、長野葡萄等每日1物限量商品買1送1；每日精選丼飯便當100元起。
周慶滿3000送300
另，因應換季加強居家環境維護與保養，周慶期間主打除蟎機、按摩椅、電動牙刷等家電與運動類商品優惠，CONVERSE、NIKE、adidas指定商品最低5折起；首6日單日限定精選商品也有折扣，23日MADISON精選靴款全面1折起，也可搞定秋冬行頭。
全館除餐飲、超市外消費滿3000送300，指定專櫃滿1萬送500，首4日刷微風聯名卡加送100；首4日開門禮分2波、每天限量50份，前2天送beard papa's日式香草泡芙、後2天送叁和院大力菇。
期間全館當日單筆滿1000元，星巴克買1送1；指定餐飲櫃位當日單筆滿500元送100元酬賓券，或送微風版特製悠遊卡（白），各限量500份；除當日滿6000元可參加微風4館MASERATI驚喜抽外，於微風南京臉書和IG指定貼文留言，加碼抽2組台南「安平飯店二食二泊住宿券」。
(中國時報)