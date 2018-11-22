體驗VR遊戲浪潮襲台

2018年11月22日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

導演張藝謀投資的「SoReal超體空間VR」去年在北京開業，主打可大面積走動的VR射擊遊戲。（翻攝自「SoReal超體空間VR」官網）

泰國芭東「Game Space」是全泰國最大的VR遊戲中心，店內有雷射對戰及兒童區域，讓親子都能同樂。（翻攝自「Game Space」官網）

虛擬實境體驗越來越夯，台灣今年自3月起開始試辦一年期的「實境體感設備不依電子遊戲場業管理條例規定申請評鑑」，更成立了「數位遊戲產業自律委員會」，目標就是要實境體感場域可自由發展之餘，也可保護青少年、親子等消費者，可自由並安心享受VR及AR帶來的樂趣，刺激、恐怖的遊戲會有年齡、警語標示等規範，預計明年吸引逾50家場所加入並完成自律輔導。

IDC去年預計2021年時，VR及AR全球產值可達2150億美元，不少國家在旅遊旺區陸續開設大型VR遊戲中心，像北京王府井就有導演張藝謀投資的「SoReal超體空間VR」，館中主打無線VR裝置，可根據情景在遊戲房中自由走動進行，可說是VR樂園類中一大突破。

而像泰國及韓國在今年都分別有大型的VR遊戲中心開幕，分別是在芭東的「Game Space」，以及「新村VRIGHT：都市型VR體驗主題公園」，前者每日營業至凌晨4時，並設有雷射對戰及兒童區域，不管老少都能在館中玩上一天，而後者也同樣擁有各式各樣的VR遊戲配上大型VR模擬器，更能享受臨場真實感。

回到台灣本地，目前大型VR遊戲中心都落在南部，像是義大遊樂世界VR主題館，自去年開幕後就深受親子及青少年客群歡迎，而上月底HTC VIVE與與高雄市政府攜手打造的「KosmoSpot x VIVELAND」開幕，是全台擁有最豐富內容的全方位科技體感應用展示環境，讓台灣也能陸續跟上世界趨勢，為未來VR及AR發展再往前一步。

(中國時報)