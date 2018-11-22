體驗VR遊戲浪潮襲台

高雄草衙道「KosmoSpot x VIVELAND」占地250坪，提供逾40款具高互動性VR體驗、AR及混合實境MR等體驗區域。（HTC提供）

友善列印
中國時報
報導
導演張藝謀投資的「SoReal超體空間VR」去年在北京開業，主打可大面積走動的VR射擊遊戲。（翻攝自「SoReal超體空間VR」官網）
泰國芭東「Game Space」是全泰國最大的VR遊戲中心，店內有雷射對戰及兒童區域，讓親子都能同樂。（翻攝自「Game Space」官網）

虛擬實境體驗越來越夯，台灣今年自3月起開始試辦一年期的「實境體感設備不依電子遊戲場業管理條例規定申請評鑑」，更成立了「數位遊戲產業自律委員會」，目標就是要實境體感場域可自由發展之餘，也可保護青少年、親子等消費者，可自由並安心享受VR及AR帶來的樂趣，刺激、恐怖的遊戲會有年齡、警語標示等規範，預計明年吸引逾50家場所加入並完成自律輔導。

IDC去年預計2021年時，VR及AR全球產值可達2150億美元，不少國家在旅遊旺區陸續開設大型VR遊戲中心，像北京王府井就有導演張藝謀投資的「SoReal超體空間VR」，館中主打無線VR裝置，可根據情景在遊戲房中自由走動進行，可說是VR樂園類中一大突破。

而像泰國及韓國在今年都分別有大型的VR遊戲中心開幕，分別是在芭東的「Game Space」，以及「新村VRIGHT：都市型VR體驗主題公園」，前者每日營業至凌晨4時，並設有雷射對戰及兒童區域，不管老少都能在館中玩上一天，而後者也同樣擁有各式各樣的VR遊戲配上大型VR模擬器，更能享受臨場真實感。

回到台灣本地，目前大型VR遊戲中心都落在南部，像是義大遊樂世界VR主題館，自去年開幕後就深受親子及青少年客群歡迎，而上月底HTC VIVE與與高雄市政府攜手打造的「KosmoSpot x VIVELAND」開幕，是全台擁有最豐富內容的全方位科技體感應用展示環境，讓台灣也能陸續跟上世界趨勢，為未來VR及AR發展再往前一步。

(中國時報)

助陣微風南京周慶 Breeze super … 保時捷駛向綠能

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。