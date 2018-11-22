全台OUTLET 耶誕樹亮起來

2018年11月22日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

華泰名品城重金打造了可穿越其中的18米高「奇幻耶誕樹」，民眾即可在限時期間體驗抬頭欣賞萬點星光的美景。（華泰名品城提供）

MITSUI OUTLET PARK林口今年耶誕與俄羅斯的療癒角色大耳查布聯手，為消費者帶來可愛的耶誕回憶。（MITSUI OUTLET PARK林口提供）

義大購物廣場今年打造了高雄觀音山最高的耶誕樹，將在12月8日舉行點燈儀式。（義大購物廣場提供）

麗寶Outlet Mall園中全台最大的「天空之夢摩天輪」將於耶誕節期間，亮出耶誕樹、雪花等應節圖案。（麗寶Outlet Mall提供）

全台各處OUTLET都為耶誕節做好準備，桃園華泰名品城今年重金打造18公尺高的「穿越奇幻耶誕樹」、MITSUI OUTLET PARK林口與俄羅斯療癒角色大耳查布聯手打造美好耶誕回憶；台中麗寶Outlet Mall摩天輪將有耶誕燈飾圖案；高雄義大世界購物廣場有觀音山最高的耶誕樹登場。

噴水池、泡泡秀療癒滿點

華泰名品城去年的耶誕村活動吸引百萬人潮，今年迎接第3年節慶，以「Christmas Wonderland」為主題，打造可穿越其中的「奇幻耶誕樹」，民眾即可在限時期間體驗抬頭欣賞萬點星光的美景。全園區每到傍晚還會飄起白雪以外，還邀請國內外26家人氣攤位舉行耶誕市集，各大品牌將推出萬件精品2折起優惠，12月1日至25日假日下午還會有耶誕老人派糖果，營造濃厚耶誕氣氛。

MITSUI OUTLET PARK林口今年在園區布置大型耶誕造景，像是「摘星噴水池」、東面有「銀河星牆」、甜心樂園出入口有「椰林星光大道」等各種拍照位置，而中央廣場內還請來俄羅斯的療癒角色大耳查布，與民眾共度「星光派對」；而明年1月1日前每日下午4時起就有「限時耶誕泡泡秀」，另外館中更推出永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡優惠，來館消費刷卡即贈「館內刷卡金」、滿額好禮等，12月11日前全館多國品牌的還有折扣優惠，購物後還能在館中拍照留影度耶誕。

義大消費2888元抽汽車

高雄義大購物廣場打造觀音山最高的耶誕樹，12月8日將進行點燈儀式之餘，現場還將有小天使們一起進行唱耶誕歌、小遊行及市集等活動，12月7日起至明年1月13日的8周年慶期間，品牌全面2折起，單日消費滿2888元再抽價值逾129萬SKODA汽車等禮物；至於台中麗寶Outlet Mall的全台最大「天空之夢摩天輪」，也將於耶誕節期間，亮出耶誕樹、雪花等應節圖案。

(中國時報)