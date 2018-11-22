百貨限量禮盒 天天有驚喜

新光三越台南新天地「耶誕奇幻樂園」希望噴泉，搭上周年慶檔期提前營造耶誕氛圍。（新光三越提供）

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中國時報
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伊林娛樂趙凡萱（右起）拿新光三越「世界之窗Window of the world倒數日曆」，藝人凱薩琳拿Harrods 2018跨年年度熊「奧利弗」，12吋、1980元，全球限量2000隻。（新光三越提供）
微風慈善基金會「Big Smile微笑寶貝潔牙公益組」，Jellycat Toothy大牙娃娃共4款，搭配Brush baby聲波電動牙齒保健組，限量200組，每組2880元。（微風提供）

百貨周年慶尾聲，迎接耶誕節，新光三越本月23日至12月25日全台分店「一起歡樂耶誕」，首次號召KANEBO、KIEHL'S等28個美妝品牌設計百貨首創、全球獨家的「世界之窗Window of the world倒數日曆」限量耶誕禮盒，限量495組，每組價值逾9000元，售價1880元，skm pay會員23日早上10時起可在新光三越APP搶購。

各大美妝每年必推的倒數日曆已形成風氣，新光三越販促部協理彭緒箴說，跨品牌的力量只有百貨可達成，且能「集各品牌之大成」，盒中24格隨機放入明星美妝、香氛商品，天天有驚喜，線上訂購後限台北信義新天地A8、A11，和台北南西店、台中中港店、台南新天地5店取貨；22日起限量200份在美麗台beauty stage也可同步預購。

耶誕送禮，限量美妝、家電、精品配飾、旅行夯品等都很熱門；期間扣貴賓卡會員點數100點可免費兌換限量化妝品。每月有10萬人次使用的美食訂候位系統，讓耶誕節聚餐更便利，除全台110家餐廳訂候位外，台北信義新天地、南西店、站前店，台中中港店、台南新天地和高雄左營店125家餐廳與美食街小吃也可預定外帶。

微風慈善基金會日前在微風廣場點亮全台唯一的「魔幻天空樹」，微風集團策略長廖曉喬還邀Baby Madison旗下品牌Jellycat及宇朵國際Brush baby聯名推出公益義賣商品「Big Smile微笑寶貝潔牙公益組」，即日起可在Breeze Couture官網及babyMADISON微風廣場及微風信義門市認購，用以資助偏鄉兒童、幫助罕病兒童等兒童福利公益。

(中國時報)

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