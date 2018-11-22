2018年11月22日 04:11 中國時報 王鼎鈞

美國有個「吃書節」，用巧克力、糖霜、奶油、起士、海苔、土司、餅乾、糖果、蛋、果凍、魚子醬、通心麵、各色水果與蔬菜烹調成「書」，不但外觀精美，滋味也非常可口，前來參加盛會的人除了觀賞藝術品，還可以痛快大嚼。據報導已有十二個國家引進了這個活動，日期定在四月一日愚人節，很幽默。

吃書節製造成人對書的好感，另外對孩子更是費盡心思。麥當勞曾經懸出賞格，由幼稚園到四年級的孩子，暑期三個月內到當地圖書館一次借書五本，可得免費一餐。（由此可見，孩子本來整個暑假也讀不到五本書）美國教育部表示，暑假期間，孩子在家，他們希望每個孩子每天讀三十分鐘書。（由此可見，孩子閱讀的時間，本來連三十分鐘也沒有）

曾經當選美國全國優良教師的包加特納說，為了提高學童閱讀的興趣，他講授〈睡美人〉 的故事時，為睡美人舉行婚禮，並安排了禮車與蛋糕。台灣方面，曾有十一位小學校長共同計議，為了鼓勵學生閱讀，他們都願意親自上台跳「天鵝湖」 給孩子們同樂，連身材矮胖的教育部長，也答應「必要時跳一下」。還有一個小學校長，他告訴全校學生，如果大家都能讀完他指定的書，他在雪地爬行。

希望別人親近書本，居然要這個樣子，好像他們是去做了不起的犧牲。以前對不肯讀書的孩子可以打手心，現在時代進步，不准罰，只好賞，越不聽話越要重賞，人只有這麼兩套本事。賞是否有用呢，我問過許多教師，都說不一定有用。沒有用、又怎麼辦呢？他們說只好各人認命，說完，歎一口氣，那口氣，聽來滿淒涼。

假如知識像甜點一樣

人在吃甜點的時候，心情都像孩子。

「吃書節」把甜點做成書本的樣子，讓共度佳節的人享用，很有創意。可是古老的國家有一項優勢，外國有新事物出現，這個國家就會說我們早已有了，中國大白話形容一個人專心讀書為「吃書」，又說讀書有滋味，「有味詩書苦後甜」，稱之為回甘。

甜點不是苦後甜，它入口即甜，不需咀嚼，順利滑過咽喉食道，享受那種被寵愛的感覺，人在吃甜點的時候，心情都像孩子。到了現代，市場要求著述者像製作甜點那樣寫書，文風一變。我曾用四句話描述這種作品的風格：「短短的篇幅，甜甜的滋味，淺淺的哲學，淡淡的哀愁」。

一個人年紀大了，也動輒要說從前如何如何。從前我受的教育是，好書並不是那麼容易親近的，那時，老師和家長都禁止我們看武俠小說和愛情故事，因為這兩種書都太引人入勝了，看得太專心，太投入，有個形容詞叫沉溺，你不是在吞嚥，你已滅頂。

今天看來，這種教育觀念太落伍了，今天哪個少年不看金庸，哪個少女不看瓊瑤，金庸和瓊瑤都很好，可是基本情勢仍然是，輕鬆有趣的書作用在啟蒙，讀書的人恐怕不能夠一輩子都停留在這個階段。還有一種書由於內容深奧，以致文字的密度很大，讀者鑽研起來要多費幾倍的功夫，而這種功夫是不能省略的。

回到用食物作比喻，我們做的饅頭，無論如何不能跟甜點一爭長短，但是該吃饅頭的時候仍然要吃饅頭，而且有時候要吃粗麵饅頭。論客嚴厲批評齊頭平等的教學，尖刻諷刺每一門功深都考九十分的學生，我們讀了也痛快，笑一笑，出口氣，回到書桌，還得該幹什麼幹什麼。

怎麼會是這個樣子

貧者因書而富，富者因書而貴

出版家問，書這麼便宜，有甚麼辦法可以使大眾願意買書。圖書館館長問，圖書館的服務這麼好，有甚麼辦法可以使大眾願意借書。教師問，我們教書很努力，有甚麼辦法可以使逃學曠課打盹的學生願意讀書。我問，怎麼會是這個樣子，怎麼會是這個樣子！

從前，美洲的白人不准黑人讀書，中國的男人不准女人讀書。從前的從前，皇帝不准太監讀書，封建領主不准奴隸讀書。

本來是個盲人，一讀書你就看見了。本來在地上爬，一讀書你就站起來了。本來糊里糊塗，一讀書就聰明了。本來是個肉體，一讀書你就有了靈魂。讀書讓你有自己的生命，自己的世界。

所以奴隸一拿起書本，主人就覺得受威脅，女人一拿起書本，男人就覺得均勢要改變。不准讀書是一個殘忍的陰謀，讓你生生世世子子孫孫低人一等，受我控制。秦始皇下令燒掉全國的藏書，只因有一本書沒燒光，張良讀到了，結果漢朝奪得江山。

對我們來說，當下這個人人可讀書、處處有書讀的時代，就是盛世了。新問題是，黑人可以讀書了，有些黑人不肯讀書，女人可以讀書了，有些女人不肯讀書，沒有封建領主了，大家都是自由人，我的自由是不讀書。

不讀書的理由都很難成立。抱怨書太多，讀不完，有弱水三千才有你的一瓢。憂慮印刷的紙本圖書正在遭受淘汰，旭日都會變夕陽，你難道早晨不起床了？不准讀書原是一個殘忍的陰謀，時代好不容易把我們拯救出來，怎麼還會有人願意再墜落進去？怎麼前後左右，還有人嘲笑讀書，排斥讀書，他安的又是甚麼心？

(中國時報)