2018年11月22日 04:11 中國時報 本報訊

活動簡介： 由中國時報人間副刊與翻爆官網舉辦的「文學獎評審換你當」，活動從11/22起正式開跑，邀請全民當評審，就入圍且同意參加此活動的作品，接受讀者票選。其中包括影視小說組9篇、散文組6篇、新詩組7首，獲得讀者票選獎的作者將於頒獎典禮接受表揚，我們期待好作品在百花齊放的文學獎中被發現、被分享、被傳誦。

「文學獎評審換你當」活動將自11/22起至12/5止，活動請上翻爆官網https://pop.turnnewsapp.com/，鼓勵文壇新血，支持文藝創作，您的一票將是他們持續寫作的助力。

所有參加票選的網友都有機會抽中由時藝多媒體以及各大出版社為本活動提供的贈品。（詳見抽獎內容，所有贈品隨機抽出）

★活動時間：

2018/11/22 05:00~12/5 18:00止

★得獎名單公布：2018/12/6

★抽獎日期：2018/12/12

★抽獎公布：2018/12/13

活動辦法：

STEP1：由翻爆官網進入，登入FB填入資料，即可進行投票。

STEP2：分為影視小說組、散文組、新詩組，每一類別每日限投一票。

STEP3：每日可投三票（三類別各一票），每天完成一票即可累積一次抽獎機會。（抽獎機會以天數計算）

抽獎內容：

●安迪沃荷普普狂想特展票券2張／5名（時藝多媒體提供）

●CN卡通頻道瘋狂運動會票券2張／5名（時藝多媒體提供）

●藝術文創福袋（內含藝術杯墊、A4L夾、文件袋等文創商品隨機組合）／10名（時藝多媒體提供）

●賽珍珠《永恆的懷疑》＋保羅．科爾賀《女間諜的告白》／5名（時報出版提供）

●茱莉‧邦廷《我記憶中的瑪莉娜》＋妮娜．史提比《愛你的，妮娜》／5名（時報出版提供）

●《延禧攻略》影視小說全套／1名（新經典文化提供）

●傑克紀伯特《烈火》＋洪茲盈《墟行者》／2名（寶瓶出版社提供）

●聞人悅閱《琥珀》上下卷／1名（聯合文學出版社提供）

●伍軒宏《撕書人》／1名（聯合文學出版社提供）

●溫又柔《中間的孩子們》／1名（聯合文學出版社提供）

●蔣勳《雲淡風輕：談東方美學》／1名（有鹿出版社提供）

●王浩一《孤獨管理：一個人一生最核心的課題》／1名（有鹿出版社提供）

●黃庭鈺《時光走向女孩》＋廖鴻基《黑潮漂流》／1名（有鹿出版社提供）

●顧德莎《驟雨之島》＋蔡婷如Tina、蔡詩敏Emily《我們都在咖啡店：YABOO鴉埠姊妹交換日記》／1名（有鹿出版社提供）

●劉秀枝《把時間留給自己—失智症權威醫師的自在熟齡指南》／5名（台北市閱讀寫作協會提供）

●一郎木創無垢腰枕／1名（讀書共和國提供）

●一郎木創檜木LED時計／1名（讀書共和國提供）

●一郎木創無垢滑鼠墊／2名（讀書共和國提供）

●一郎木創色鉛筆／1名（讀書共和國提供）

(中國時報)