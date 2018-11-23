選前最後衝刺 悲歡兩樣情 風水輪轉 柯心慌 韓堅定

2018年11月23日 04:12 中國時報 張潼 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長候選人柯文哲提到選情告急，一度哽咽。（郭吉銓攝）

還我敬老金！ 遇柯掃街 阿公衝上前怒嗆「王X蛋」

柯P哭了！藍綠支持者歸隊，讓尋求連任的台北市長柯文哲腹背受敵，昨天二度直呼「選情真的很告急」，3位蔡政府國策顧問挺身而出支持，讓柯哽咽說：「大家願意出席支持，讓我覺得感激涕零！」；高雄韓國瑜面對選情看漲，維持一貫歡樂舉辦選前之夜，由老中青三代歌手與市民同樂，象徵高雄市人口數的277位禿頭現身，與韓用頂上之光照亮高雄。

柯哽咽 感謝3國策顧問相挺

昨日挺柯P記者會出席近百人，包括中華民國電器商業同業公會全聯會理事長廖全平、中華民國工業區廠商聯合總會總會長秦嘉鴻、台灣扶輪聯誼總會總會長陳茂仁等3人，都是蔡政府國策顧問，甚至先前都曾出席民進黨台北市長候選人姚文智造勢場合上。

廖全平、陳茂仁雖僅說是來支持台北市大家長，但秦嘉鴻卻是直接走上講台，以台語強調「起厝起一半，師傅不要換」，這4年柯文哲奠定很多好基礎與計畫，希望大家能讓他連任，讓這些計畫一一實現和完成。3位蔡政府國策顧問義無反顧相挺，柯致詞激動哽咽。

柯文哲透露，目前藍綠極度動員、砸錢砸很凶的狀況下，沒有政黨真的選得很吃力，就連Youtube上自己的影片點進去，都會先插5秒鐘丁守中或姚文智的廣告，可見不只傳統媒體，連網路都很難走出「砸錢」的包圍圈，「我都笑不出來了！」他昨也二度直呼「選情真的很告急」。他說自己被藍綠夾殺，主力支持群眾中立選民投票率又比較低，「算一算，這下真的告急！」

負責規畫韓國瑜選前之夜的小編王律涵、許右萱22日說明，晚會舞台主視覺為代表神祕與能量的紫色，及象徵賺大錢的金色，現場搭配8面韓語錄，讓支持者瞭解韓國瑜的理念。

韓正向積極 高唱愛拚才會贏

韓陣營表示，選前之夜不會動員，讓支持者自由參加，預估會超越鳳山黃金周的12萬人。基於安全考量，原訂韓國瑜與禿頭們一起大進場也取消。

演講者都是市民、在地業者與在外打拚的高雄兒女，還有久未獻聲的老歌手與新生代樂團、歌手。

寶島歌王葉啟田22日也現身，陪韓國瑜到大岡山區掃街拜票，葉啟田說，他認為韓國瑜是人才，「天才無罪」，花時間研究韓國瑜後，決定支持他。並現場高唱「愛拚才會贏」，「三分天注定，七分靠打拚，愛拚才會贏」。他也呼籲中間選民及知識分子支持韓國瑜，相信韓國瑜。

(中國時報)