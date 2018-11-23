台中市 空汙逆襲選情 龍燕殊死戰 縣區票源成關鍵

2018年11月23日 04:12 中國時報 陳世宗 、 陳界良 ／台中報導 ／台中報導

選舉奧步？ LINE瘋傳賄選 盧秀燕提告止謗

編者按：明天就是九合一選舉投開票決戰日，本報特在選前一天，推出全台縣市長激戰區專題，深入淺出剖析各陣營交鋒攻防重點，與膠著縣市百里侯選情，俾益讀者掌握本次大選勝負關鍵。

台中市長選戰被藍綠視為「重中之重」，民進黨爭取連任的市長林佳龍主打政績牌，對手國民黨立委盧秀燕則一路緊咬空汙、恢復老人健保補助等議題，經數月攻防，選情呈拉鋸戰，由於原縣區票數占6成以上，將左右龍燕能否勝出關鍵。

林佳龍為選台中市長，在台中蹲點10年，上任後依早完成的施政藍圖，在綠營中央執政奧援下，完成綠川、柳川整治、捷運試運轉、三井outlet等重大招商及世界花博登場，政績讓市民有感，足跡更踏遍全市625里，扎根基層。

議題攻防 盧步步為營

盧秀燕雖起步較晚，但逐步整合原縣區紅黑派系後，主打民怨最深的空汙議題，重炮轟擊台中火力電廠、中電北送，獲民眾回響。儘管能源政策是中央主導，非地方政府能改變，林佳龍陣營也做出大砍中火500萬噸燃煤量努力，但受中央執政拖累，空汙議題仍為盧加分不少。

面對盧勢，林佳龍除不斷端出政績外，反空汙遊行前夕，近百環保專家連署力挺林佳龍環保政策與成果，並指中火今年發電量比中彰投用量約少7.2％，「中電北送」不符事實作反制。

台中縣市合併後，原縣區人口數高於原市區，出身市區的盧秀燕，在原縣區相對弱勢，經國民黨整合原縣區派系，由紅派立委江啟臣出任盧競總主委，前立委楊瓊瓔任副主委，黑派掌門顏清標兒子、立委顏寬恒接任總幹事，爭取原縣區選票。

端出政績 林扎根基層

選戰後期，林佳龍、盧秀燕均將重點擺在原縣區，透過掃街拜票、舉辦政見說明會、與當地議員共同成立競選總部及舉辦造勢晚會等方式，凝聚藍營支持者。林佳龍除砸下大筆經費建設縣區外，以出身海線的立法院副院長蔡其昌任競總主委，固守縣區。

空汙議題、整合原縣區派系，加上最近一波「韓流」助攻下，盧秀燕和林佳龍聲勢接近。選戰最後，雙方除要催出投票率，更聚焦在原縣區大票倉，花博在豐原、后里、外埔舉辦，民眾最有感；藍營派系也在加緊催票，有地方人士認為，誰在縣區得票占優勢，勝出機率就大增。

(中國時報)