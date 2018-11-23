選戰觀察－過了今晚 就知誰在吹口哨壯膽

2018年11月23日 04:12 中國時報 李 義

高雄市長選舉結果明天揭曉，藍綠陣營都宣稱會贏得最後勝利，民進黨說會以數萬票差距險勝，守住高雄價值；國民黨則認為，只要沒奧步，最終將贏得勝利，翻轉高雄。

選戰之初，陳其邁冷處理的戰略失誤，自縛手腳，陳菊99萬票完成三連霸的個人魅力，也無法完全轉移給陳其邁，於是，選情從初選「頭過身就過」的在地優勢漸漸流失。

DNA突變的非典型國民黨候選人韓國瑜，堅持1瓶礦泉水、1碗滷肉飯再加上口不出惡言競選模式，令民進黨擅長的泥巴戰等選舉技術，幾乎是打到棉花裡，無法拳拳到肉。

中央執政不力令綠色選民沉默，在教訓民進黨與再相信民進黨一次的矛盾中掙扎，使得市長選情在3個月內，陷入領先、落後、追趕、膠著、逆轉的反覆糾結纏鬥中。網路空戰、三山造勢拚場及大母豬說等激化下，一例一休、同婚議題、年金改革、綠能政策等飽受議論的施政被拋諸腦後，冷卻熱情升溫，紛紛歸隊。

民進黨認為，We care大遊行與兩場辯論會是轉折點，不但支持者已回籠，更戮破韓流神話，士氣大振，已是勝券在握。

可是，韓國瑜陣營並不這麼看。造勢場子民主香腸與高音喇叭，就是賣得比陳其邁場子好，國旗賣到缺貨，連掃街拜票都有支持者拿著國旗走出家揮舞相挺，更重要的是，支持者不必用遊覽車載，自己用腳走進造勢場。

韓陣營認為辯論會的衝擊效應有限，韓國瑜像是決定大方向的CEO，韓陳的格局與高度已是高下立判。

這場選戰打到現在呈現極度拉鋸戰，連政治評論家及各大學選情專家教授都看不懂，因為不確定因素太多，前所未見，也判斷不出鹿死誰手。

選民對高雄市長選舉結果的集體焦慮，在選前之夜達到最高峰。過了今晚，就知道選前的評估，誰是在吹口哨壯膽。

(中國時報)