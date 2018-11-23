丁姚後來居上 柯急催投票率

台北市長候選人：柯文哲(中)、丁守中(右)、姚文智(左)。 (資料照片)

友善列印
中國時報
／台北報導
選舉倒數！　馬、郝助陣丁守中最後衝刺

台北市長選舉，雖有5人鏖戰，但論實力仍是柯藍綠三強鼎立局面。柯文哲連任之路原本一路穩定，但鋒頭遭「韓流」掩蓋後，接連又發生小野事件、金馬獎風波，加上藍綠選民各自歸隊，柯P選情告急，國民黨丁守中緊咬，民進黨姚文智氣勢扶搖直上；柯勝負關鍵在年輕、中間選民投票率高，對柯最有利，反之或姚吸收更多綠營選票，就會讓柯陷入危機。

柯文哲11月8日才開始請假投入選舉，選舉時間壓縮到最短，他自負認為，只要把市政做好，就是最好的宣傳方式，像台大醫院不需打廣告，病人自會上門。確實在選戰初期，丁守中、姚文智媒體曝光度都不高，柯仍掌握一舉一動加以回應、攻擊，使「三腳督」選情無太多波瀾，外界也多半看好柯連任之路。

然而當「韓流」吹起後，柯文哲在網路、媒體聲量優勢不再，拿手的「空戰」影響力也降低，且韓流帶動藍營支持者回歸，無形中幫了丁守中一把；柯又接連發生「台灣女生不化妝就出門嚇人」、「聲援婦聯會」等失言爭議，自家競選總幹事小野又跳出來挺陳其邁，激起「韓粉」不滿，而流失淺藍選票。

選戰到最後，民進黨挺姚態勢確定，及金馬獎引發統獨爭議，讓這場選戰漸漸偏向藍綠對決，讓原本「藍綠通吃」的柯文哲選情告急，只能大打悲情牌，塑造自己沒政黨奧援的困難處境。

知情人士評估，2014年連勝文60萬票被視為丁守中的「樓地板」，但柯本屆難全盤吸收綠選票，所以姚文智搶下多少綠色選票，自然攸關柯文哲最後得票；另方面，在藍綠基本盤回歸下，柯文哲主力支持群眾剩下年輕、中間選民，偏偏這類選民投票率最低，因此，柯陣營選前除安排透過陸戰方式掃街拜票、衝高氣勢外，也持續透過臉書、Line、和網紅合體等方式宣傳，盼催出投票率，一旦投票率衝高，勝選機會才高。

(中國時報)

選戰觀察－過了今晚 就知誰在吹… 新竹縣3強大激戰 年輕選民定勝負

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。