丁姚後來居上 柯急催投票率

2018年11月23日 04:12 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

選舉倒數！ 馬、郝助陣丁守中最後衝刺

台北市長選舉，雖有5人鏖戰，但論實力仍是柯藍綠三強鼎立局面。柯文哲連任之路原本一路穩定，但鋒頭遭「韓流」掩蓋後，接連又發生小野事件、金馬獎風波，加上藍綠選民各自歸隊，柯P選情告急，國民黨丁守中緊咬，民進黨姚文智氣勢扶搖直上；柯勝負關鍵在年輕、中間選民投票率高，對柯最有利，反之或姚吸收更多綠營選票，就會讓柯陷入危機。

柯文哲11月8日才開始請假投入選舉，選舉時間壓縮到最短，他自負認為，只要把市政做好，就是最好的宣傳方式，像台大醫院不需打廣告，病人自會上門。確實在選戰初期，丁守中、姚文智媒體曝光度都不高，柯仍掌握一舉一動加以回應、攻擊，使「三腳督」選情無太多波瀾，外界也多半看好柯連任之路。

然而當「韓流」吹起後，柯文哲在網路、媒體聲量優勢不再，拿手的「空戰」影響力也降低，且韓流帶動藍營支持者回歸，無形中幫了丁守中一把；柯又接連發生「台灣女生不化妝就出門嚇人」、「聲援婦聯會」等失言爭議，自家競選總幹事小野又跳出來挺陳其邁，激起「韓粉」不滿，而流失淺藍選票。

選戰到最後，民進黨挺姚態勢確定，及金馬獎引發統獨爭議，讓這場選戰漸漸偏向藍綠對決，讓原本「藍綠通吃」的柯文哲選情告急，只能大打悲情牌，塑造自己沒政黨奧援的困難處境。

知情人士評估，2014年連勝文60萬票被視為丁守中的「樓地板」，但柯本屆難全盤吸收綠選票，所以姚文智搶下多少綠色選票，自然攸關柯文哲最後得票；另方面，在藍綠基本盤回歸下，柯文哲主力支持群眾剩下年輕、中間選民，偏偏這類選民投票率最低，因此，柯陣營選前除安排透過陸戰方式掃街拜票、衝高氣勢外，也持續透過臉書、Line、和網紅合體等方式宣傳，盼催出投票率，一旦投票率衝高，勝選機會才高。

(中國時報)