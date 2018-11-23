新竹縣3強大激戰 年輕選民定勝負

新竹縣長選戰三強鼎立，打得難分難解。圖為11月初公辦政見會上，侯選人民國黨徐欣瑩（左）、國民黨楊文科（右）、民進黨鄭朝方（左二）及無黨籍葉芳棟握手。（本報資料照片）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣長選戰三強鼎立，打得難分難解，從地價稅打到宗教、靠爸等話題，白米事件更讓三方陣營大打混仗，讓人霧裡看花。原本聲勢看好的民國黨徐欣瑩身陷其中，至今難脫困，國民黨楊文科急起直追，民進黨鄭朝方也趁勢追擊。年輕的中間選民最後認同誰，將是勝負關鍵。

國民黨從5人表態初選開始，就爭議不斷，直到黨中央出手「最大公約數」楊文科出線，等同宣告新竹縣長選戰不會太平靜。民進黨也有多人爭相出頭，最後由客家部主任鄭朝方，因個人學經歷及年紀輕，選戰打法始終貼近年輕人而勝出。

徐欣瑩是最早投入戰局者，聲勢始終維持高點，但近來受到宗教、白米事件、抹黑文宣等事件干擾，是否影響選局有待觀察。

新竹縣一直是藍大於綠，藍粉多半死忠不跑票，但對手炮火猛攻楊文科曾被彈劾，加上地價稅爭議「自打臉」，即使再三澄清地價稅暴增與楊無直接關係，仍影響楊形象，靠前總統馬英九等人密集站台，聲勢止跌回穩。

鄭朝方受父親鄭永金盛名之累，選戰初期避談父親，一再強調自己理念，試圖擺脫「靠爸」形象，但選戰後期，鄭永金還是浮上選戰檯面，鞏固鄭系票源，同時掃街掃上原鄉，不放過零星選票，全力做兒子的堅強後盾。

徐欣瑩則是自參選後始終被對手窮追猛打宗教背景，日前又因「協助發放」白米遭緊咬賄選，讓徐陣營元氣大傷，近來楊文科陣營又指控徐發放抹黑文宣，甚至準備提告，更讓徐陣營澄清記者會一開再開，掃街拜票加澄清疲於奔命。

(中國時報)

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