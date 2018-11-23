小英力挺涂 黃蕭相爭互喊棄保

2018年11月23日 04:12 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長3強鼎立，選情緊繃到最高點，前總統馬英九6度來嘉義助攻國民黨市長候選人黃敏惠，總統蔡英文5天內也來2次拉抬市長涂醒哲，爭取連任聲勢；無黨籍市長候選人蕭淑麗則是左右開弓批黃打涂，又以溫情猛催眷村票，誰能奪魁仍混沌難明。

2014年涂醒哲因蔡英文前來輔選13次，強力拉高行情，原本有望保住嘉義市長寶座的藍軍，當時處於馬英九政府執政不佳狀況下，遭綠營逆轉，藍天變綠地。

風水輪流轉，4年後的今日，情勢再度翻轉。蔡英文總統也出現中央執政不力疑慮，涂醒哲在地方執政失人和，主打「政績牌」及「台灣意識」力拚連任，但綠營人心意向分歧，雖然綠營操盤手認為涂的選情是「穩定中求成長」，但若催不出基本盤票源，恐不利選情，這正是蔡英文密集南下催票聲聲急的原因。

但涂醒哲也有利基點，即黃敏惠、蕭淑麗2個女人相爭下，他可坐收漁翁之利。黃敏惠是國民黨唯一提名人選，蕭淑麗則退黨參選到底，她已經營基層4年，加上蕭家班長期掌握議會、市農會，擁有相當程度實力。

特別是長年來為藍軍鐵票區的眷村，此次蕭、黃相爭激烈，黃敏惠扛正藍旗出征，雖說藍軍基本盤尚在，但眷村票源仍面臨被瓜分危機，黃敏惠必須搶攻更多中間選民選票彌補缺口。

黃、蕭雙方陣營決戰關頭都打出「搶救」牌，也啟動「棄保」機制，黃敏惠疾呼「集中選票投給會當選的人」，蕭淑麗訴求「棄黃保蕭、涂不要」。但棄誰保誰，最終得由選民決定，這場嘉義市長之戰，至今仍難分軒輊。

(中國時報)