淡化藍綠 王惠美魏明谷政見決勝負

2018年11月23日 04:12 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

民進黨22日晚舉行「改革不回頭鬥陣顧台灣」造勢晚會，魏明谷細數大員林地方建設。（黃國峰攝）

彰化縣藍、綠板塊浮動，投票意向深受大環境牽動，軍公教年改等議題，讓王惠美一獲得國民黨提名，就站上足以和彰化縣長魏明谷抗衡的天平，隨著投票日近，吳敦義失言、無黨籍黃文玲炮打藍、綠，選戰回歸縣政主軸，誰的政見更能被接受，將是勝負關鍵。

王鞏固北彰 拉攏南彰

彰化縣長選情雖緊繃，但選戰卻冷，作為挑戰者的王惠美主動出招不多，刻意避免「多說出錯」，眼見支持者對她過於溫和出現不滿微詞，選前最後1個月才提出「一軸一環雙樞紐」的主軸政見。

距離選戰日近，王惠美開始批評對手執政無能，聚焦彰化鐵路高架化未完成所有行政程序，要納入前瞻預算，大方向和民進黨願景不違背，希望以建設牌爭取鞏固北彰選民，也刻意避免激起太強的藍、綠對立。

基本上，這場選戰王惠美採傳統選法，不談社福、不說能源政策，也不打空汙牌，最醒目的政見為彰化要捷運，更加碼「捷運到南」，未來搭捷運上、下班，同黨人也覺得超現實，但南彰向來是魏明谷大本營，支持者認為不失作為凝聚南彰向心力的選舉策略。

對，就做 魏選戰基調

魏明谷競選團隊把選戰基調定位在「對，就做！」端出禁採八卦山砂石、台化停止燃燒生煤轉型觀光等政績，除鞏固綠色票源，也號召中間選民，把本屆當選縣長的票源喚醒回流。

民進黨的能源政策掀起不小疑慮聲浪，但魏明谷並沒有給反對者留下討好的模糊空間，還端出全縣校園屋頂全面種電的成效，以行政效率爭取認同，並以打造安全校園環境、發放356敬老禮金等搏取好感。

這次選戰，社會瀰漫要給民進黨教訓的氛圍，魏明谷4年前上任，穩定縣府人事「無縫接軌」獲公務員心，加上性格溫和，也無重大執政缺失，淡化藍、綠界線，把選戰回歸地方首長選舉。

有趣的是，這次選戰，一個要守住執政優勢、一個要緊握大環境的加持，只有無黨的黃文玲，不管不顧，打得興緻勃發，諸多政見議題拋出發酵，被視為是不可小覷的力量，但是否催出投票意願，造成棄保效應，值得觀察。

(中國時報)