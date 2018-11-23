雲林誰稱霸 比誰守住基本盤

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中國時報
／雲林報導

雲林縣長選舉李進勇與張麗善的對決難分難解，2人攻防口水戰不少，但呈現信者恆信、不信者恆不信局面，雖雙方看似都有基層組織，但都不像4年前壁壘分明；值得觀察的是，搖擺不定的選民變多，藍綠之外的候選人能吸走多少藍綠選票，將是決定關鍵。

此次雲林縣長選舉有4人參選，但地方人士大致認為，還是張麗善與李進勇的藍綠對決，2014年投票率7成4，李以5萬7038票擊敗張入主縣府。

本次選戰開打以來，張麗善緊咬水井規費議題、民進黨執政惹民怨等李陣營的弱項，李進勇回擊張家派系政治、林內焚化爐弊案等，雙方火力全開。

李進勇挾有執政優勢但少了以往與鄉鎮市長候選人及縣議員密切搭配，但他4年執政口碑維持一定水準，也無重大缺失，穩紮穩打，競選團隊對選情十分有信心。

張麗善胞兄張榮味入獄使她失去最大奧援，對其選情的影響多大未知，但張團隊採取腳踏多條船方式與泛藍的基層選舉候選人聯盟，鎖定討厭民進黨版圖，對勝選也信心滿滿。

李、張兩人在選戰上都遭遇瓶頸，李進勇面臨中央執政績效差，需不停清理戰場的窘境，變數比張麗善大；張麗善則是臨時摔傷膝蓋開刀，行動力銳減，侷限於大活動場合。

4年前兩人首度對決各有蘇治芬與張榮味前縣長操盤，這次兩大派系掌門人可說都缺席，激戰回到候選人實力本身，兩陣營都可看出使盡力氣，選戰氛圍也很特殊，兩人對勝選的樂觀旗鼓相當，沒人喊告急或悲情訴求。

在藍綠對決情勢下，前立委王麗萍、牙醫師林佳瑜參戰空間被壓縮，但越接近投票日，不滿藍綠對抗的聲音越明顯，2014年縣長選舉無效票是1萬286票，九合一選舉民進黨面臨黨中央執政不力，中間選票勢必流動，此次王、林的得票數也備受關注。

(中國時報)

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