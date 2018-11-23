全力救其邁 花媽坐鎮拉尾盤

2018年11月23日 04:12 中國時報 林宏聰 、 柯宗緯 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市選情緊繃，綠營有不能輸的壓力，總統府祕書長陳菊22日晚間首度親陪陳其邁車隊掃街，今天一早將擴大規模，連行政院長賴清德也加入掃街隊伍；選前之夜，花媽勢必火力全開，拉高分貝喊交棒、高雄不能被糟蹋，鼓動基層情緒。

綠大咖聚高雄 展現決心

陳菊最近輔選行程滿檔，有一點小感冒，但昨晚仍站上戰車，首度陪陳其邁在前鎮小港區掃街，僅套著圍巾抵禦涼風，陳其邁趕緊送上蜂蜜檸檬，照顧花媽的喉嚨。

今日選前1天，民進黨大咖群聚高雄，早上行政院長賴清德陪陳其邁在岡山、路竹，中午謝長廷在三民西區、下午陳菊於三民東區車隊掃街；副總統陳建仁和陳其邁妻子吳虹則前往旗山徒步掃街，展現全黨挺其邁決心。

至於蔡英文總統，23日下午5點將赴三民區義民廟參拜祈求陳其邁選前之夜順利，預計短暫停留15分鐘，隨即一路北上助選，不會出席高雄的選前之夜晚會。

強調世代交替 了解市政

陳其邁選前之夜，陳菊將是黨內最大咖，如何幫陳其邁拉高尾盤，各界都在看！飽覽政治滄桑的陳菊站上造勢舞台，助講一向信手拈來，視現場氣氛、時事議題即席發揮，配上高亢聲線，煽動力無人能出其右。

地方人士評估，以陳菊在政壇高度，岡山造勢回應國民黨主席吳敦義失言，高喊「我不是大母豬」已是極限，選前之夜應不會再提，但或許續攻境外勢力影響選舉、打擊民主，強化高雄從困境中成長的集體經驗，此次選舉也不會被打倒。

此外，先前電視辯論雙方表現可能也會拿來比較，誇陳其邁了解市政，強調值此世代交替時刻，唯有對陳其邁能放心交棒，並延續最近幾場造勢慣例，再度訴求「高雄一棒接一棒、陳其邁最棒」。

選前流言四起 警方緊繃

選情拉鋸，韓粉繃緊神經擔心奧步再現。陳其邁選前之夜晚會海報標示晚間8點半結束，即有傳言在法定選舉時間10點前恐「另有安排」，但陳陣營解釋時間標錯，晚間9點20分還將在台上與新北蘇貞昌視訊連線。

由於選情越來越緊張，各種謠言可能透過網路四處散播，尤其是選前最後一刻的消息難以查證，甚至傳出雙方支持群眾在捷運交會點的美麗島站會重演「美麗島事件」，讓警方大為緊張，已在市府前架拒馬，防突發狀況。

(中國時報)