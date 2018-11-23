李佳芬人氣爆棚 吳虹感受冷暖

攤商熱情送上肉粽、菜頭給國民黨高市長候選人韓國瑜妻子李佳芬，祝韓國瑜高票「凍蒜」。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導
民進黨高市長候選人陳其邁的妻子吳虹21日清晨到十全果菜市場拜票，熱情與攤商握手致意。（本報資料照片）

高雄市長藍綠候選人的夫人接連兩天到十全果菜市場掃街，卻是兩樣情。21日清晨民進黨陳其邁妻子吳虹1小時走完，攤商反應冷淡；22日國民黨韓國瑜妻子李佳芬足足花3小時拜票，攤商放下工作追著跑，更有老嫗淚崩挺韓，攤販當場陳情疾呼需要韓市長協助市場擴建及建設停車場，開藥帖解決買氣下墜。

攤商透露，前天吳虹在市場裡裡外外掃街，人氣不如李佳芬熱絡，吳虹所到之處，雖偶有攤商表態支持「2號」，但在市場算是少數，鞭炮聲也響個幾下就停，人情冷暖差很大。

昨同時段清晨6時許，換李佳芬到場拜票，攤商嗨翻天，人手一機高舉神祕符號「1」，要求合影、簽名，她來者不拒，一一回應選民。71歲金阿嬤見她前來突然淚崩，感慨韓為選戰打拚卻被抹黑。李佳芬說，老百姓要求不多，就是安居樂業，從政者需謹記在心。

攤商黃鐘葳發起百人穿「高雄翻轉」T恤串連挺韓，她將搜集照片表框當面送給李佳芬，要讓韓國瑜知道果菜市場支持賣菜郎。不少攤商送上蒜頭、鳳梨、菜頭、包子、粽子等象徵「凍蒜」、「包中」好彩頭，民眾過於熱情，韓陣營幕僚還拿到沒手可拿。

李佳芬在深綠大本營市場，受到空前歡迎。究其原因，竟然是前市長陳菊「功勞」。高市青果公會名譽理事長吳清巖透露，原本市場8成挺綠，但花媽打通果菜市場旁十全路，造成停車大不易，如今民心思變，就算受到威脅壓力，也誓死力挺韓國瑜到底。

「怨氣積在心頭難耐，一定要發洩！」高市青果公會前理事長李登文感慨，果菜市場變落寞，全盛時期1天賣的量，現在1周也賣不完，從批發市場部分轉為零賣，大家將希望寄託在韓市長，期盼能擴建市場、興建停車場。

(中國時報)

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