瑜車隊現貪食蛇 邁掃街舉牌撩妹

韓國瑜女兒韓冰（前左二）22日晚上到瑞豐夜巿拜票，熱情民眾搶著跟她合照。（曹明正攝）

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中國時報
／高雄報導

選前1天，高雄市長藍綠候選人加速掃街，韓國瑜22日搭車拜票，後頭再度緊跟數百輛民眾機車，號稱「民主貪食蛇」；陳其邁則邊掃街邊撩妹，高舉問路卡「通往你心裡的路」，沒想到妻子吳虹也舉牌回應「你有地圖嗎？」當街曬恩愛。

韓國瑜車隊掃街拜票隊伍昨上午狂掃岡山地區，不少韓粉騎著機車或開車並自備國旗、汽笛和手板，沿路跟隨掃街車隊一起為韓國瑜加油打氣，韓國瑜的車隊抵達現場，熱情民眾就燃起鞭炮，高喊「韓國瑜凍選」等口號。

晚間轉回市區三民區掃街，下班後「韓粉」大爆發，透過臉書、Line掌握韓國瑜車隊行進狀況，騎著車也跟上，車隊愈拉愈長，像極了經典手機遊戲「貪食蛇」，不過因為人數太多，讓負責維安的警方繃緊神經。

韓國瑜女兒韓冰昨晚則到瑞豐夜巿、六合夜巿拜票，有人喊「我愛你」，被問到人氣不輸父親，她謙虛說是大家愛屋及烏，她是向爸爸「借光」。

她另提到感受大家對於韓總的期待，眼神都非常的炙熱，而她在瑞豐夜巿旋風式拜票，受到群眾、攤商熱烈歡迎，不少人要求她簽名、合照，韓冰展現跟父親一樣的親和力，幾乎來者不拒。

陳其邁陣營22日則深入左營、楠梓區掃街，沿途鞭炮聲響徹雲霄。在幕僚建議下，陳其邁停車時拿起預先準備的字卡，一面寫著「我可以跟你問路嗎？」接著突然翻過來，另一面寫「通往你心裡的路」，當眾撩妹，下午竟還有女粉絲自備紙卡回答：「我們也要去你心裡的路！」

陳車隊行經陳妻吳虹的診所前，吳虹跑出來，也持紙卡回應「你有地圖嗎？」令陳笑容滿面；媒體事後問他遇到熱情女粉絲，老婆會不會吃醋，他則笑答，跟市民的互動，老婆都不會吃醋。

(中國時報)

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