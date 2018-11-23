館長救選情 柯陣營爆歧見

台北市長候選人柯文哲（中）22日啟動傳統車隊掃街拜票，柯文哲爸媽在身後大喊「柯文哲加油」，讓柯顯得不好意思。（方濬哲攝）

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中國時報
／台北報導

北市長柯文哲前晚與網路紅人「館長」陳之漢合體直播，累積觀看人次逾百萬，事後網友評價普遍不差。但據了解，這場行程當天早上才敲定，主因就是柯陣營內部有2派聲音，一派人馬認為與館長同框可催出年輕族群投票率、鞏固支持群眾；另一派卻擔憂館長曾與藍營候選人合體，常爆粗口形象又有爭議，無法替柯加分。

確認館長是柯粉 敲定同框

柯在同意接受館長直播前，內部並非都持贊成意見。一名核心幕僚昨坦言，館長PO文挺柯後，內部有先研究他的粉絲組成概況，發現13至34歲占約85％，正是選前最需要催出投票率的年齡層，因此內部一派人馬力薦柯文哲接受館長訪問，認為2人同框可催出年輕族群投票率，確保選情更加穩定。

但另一派人馬則認為，館長不久前才和韓國瑜開直播，被外界視為激起「韓流」的原因之一，且館長直播風格就是常罵粗話、形象也有些爭議，柯若同框不但與形象不合，更憂心一旦館長「隨性說話」、柯P「隨性失言」，選前3天恐怕大失分，無補救機會。

最後，在幕僚事先與館長溝通，確認「館長真的是柯粉」，且不會亂爆粗口，柯也認同館長對年輕族群的影響力後，才讓直播得以進行。

值得注意的是，儘管柯透過直播重申砍掉1500元重陽敬老金有理，但昨天他掃街造勢時，仍持續遭民眾抗議，有人爆粗口大罵對老人不尊重、高喊落選，不滿在柯眼裡「台北的老人不是人」，也有人質疑他「為什麼要說貪婪老人」。

台北老人不是人 掃街挨罵

1名婦人批評柯沒有遠見，為何不能像高雄市長候選人韓國瑜一樣，提出讓台北賺大錢的政策，許多台北市民過得很辛苦，柯應想辦法開源賺錢。

還有1位阿嬤抱怨，2014年支持柯文哲，沒想到柯卻刪掉敬老禮金，雖然不是很多錢，但她要獨自扶養孫子，這些錢可是4天的買菜錢，所以這次她要改投丁守中。

為何妳有我沒有 柯媽被嗆

不只柯遭嗆聲，柯媽昨到台北花市、金龍市場掃街時，也有民眾不滿敬老禮金被砍，嗆聲「為什麼妳有，我沒有？」還有店家不客氣大喊「柯文哲下台！」但柯媽心情不受影響，一派輕鬆說「不用緊張」。

(中國時報)

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