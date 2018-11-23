丁拋「三榮四不」 攻柯市政破口

選舉投票倒數，國民黨台北市長候選人丁守中（中）的夫人溫子苓（右）與二兒子丁世豪（左）22日一同現身，加入車隊掃街的行列。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨在北市長選舉湧現逆轉跡象，為爭取關心市政的選民認同，丁守中昨鎖定對手柯文哲較弱的市政破口，拋出「三榮四不」承諾，強調當選市長將努力達成經濟繁榮、兩岸共榮、美化市容；同時，不反商、不密室、不鎖國、不酷吏，要將台北打造成全球華人的夢想天堂、年輕人的夢工廠。

柯文哲前天丟出恐嚇牌，強調連任若失敗，台灣將重回烏煙瘴氣的日子。丁守中說，柯若不再當市長，台北反而會大繁榮、大建設，讓所有市民安居樂業。

丁守中說，柯文哲除了作秀，鮮少給台北應有的光榮，反商政策害得台北要靠夾娃娃機來撐場面，與商人的密室會談也讓人看到他說一套做一套的真面目，酷吏性格更讓市府員工沒尊嚴、沒士氣，滿腹辛酸。

因此，丁守中拋出「三榮四不」主張，表示將透過大都更、大建設，加速改善北市房屋老舊、巷弄狹窄問題，並透過大量建築、營造投資，帶動百工百業發展。他也提到，要將台北周邊農業保護區建成首都12觀光休閒農業園區，改善農民生活生產環境、提供市民遊憩後花園，並在12行政區推動一區一亮點的建設。

在安居樂業部分，丁守中說，為減少都更後房屋稅加重的都更阻力、減輕市民負擔，他主張都更後房屋稅不但不增加，還要推動市民自住一戶免房屋稅；並承諾一校一公幼、公幼免抽籤，一校一日間托老中心，推動祖孫共學，讓市民無後顧之憂、專心拚經濟。

(中國時報)

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