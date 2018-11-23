關鍵最後一天 國民黨民進黨主席尬場

國民黨台北市長候選丁守中（右）在前總統馬英九（左）的陪同下，22日在台北市區掃街，受到熱烈歡迎。（張鎧乙攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

明天就是9合1大選投票日，藍、綠山頭啟動黃金24小時輔選列車。其中，國民黨主席吳敦義留守北台灣，只在北市、桃園站台；身兼民進黨主席的蔡英文總統，則撩下去「全台趴趴走」，力拚一天內走完宜蘭縣、高雄市、台中市、新北市、台北市。

藍六都勝選夜 空中連線

吳敦義今晚將在桃園拉抬黨籍市長候選人陳學聖選情，前總統馬英九及副主席郝龍斌以前市長身分坐鎮北市。新北選前之夜由市長朱立倫站台，台中選前之夜由前市長胡志強出馬，都要象徵「交棒」的概念。最受矚目的高雄選前之夜，則讓市長候選人韓國瑜發揮個人魅力。

引發關注的是，國民黨晚間將舉行「六都勝選之夜」，晚間9點40分左右將會有六都候選人空中連線。

民進黨內蔡英文總統、總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德等Ａ咖助選員，今天分進合擊，全台跑透透。

綠分進合擊 全台跑透透

其中，蔡英文上午先到宜蘭縣為縣長候選人陳歐珀打氣；傍晚到選情緊繃的高雄市，與候選人陳其邁到高雄褒忠義民廟參香，但不會參加選前之夜。接下來3場則是造勢晚會，分別為台中市、新北市，最後壓軸是留給「老抱怨黨中央輔選不力」的台北市長候選人姚文智。

行政院長賴清德也是行程滿檔，一早先陪同陳其邁掃街，接著趕往台南替市長候選人黃偉哲助陣；下午則先陪嘉義市長涂醒哲掃街，隨後前往台中與市長候選人林佳龍會合，晚間則是回到新北市。

(中國時報)

丁拋「三榮四不」 攻柯市政破口 凱道選前夜 丁號召投票救台灣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。