關鍵最後一天 國民黨民進黨主席尬場

2018年11月23日 04:12 中國時報 楊佳穎 、 周毓翔 、 曾薏蘋 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

明天就是9合1大選投票日，藍、綠山頭啟動黃金24小時輔選列車。其中，國民黨主席吳敦義留守北台灣，只在北市、桃園站台；身兼民進黨主席的蔡英文總統，則撩下去「全台趴趴走」，力拚一天內走完宜蘭縣、高雄市、台中市、新北市、台北市。

藍六都勝選夜 空中連線

吳敦義今晚將在桃園拉抬黨籍市長候選人陳學聖選情，前總統馬英九及副主席郝龍斌以前市長身分坐鎮北市。新北選前之夜由市長朱立倫站台，台中選前之夜由前市長胡志強出馬，都要象徵「交棒」的概念。最受矚目的高雄選前之夜，則讓市長候選人韓國瑜發揮個人魅力。

引發關注的是，國民黨晚間將舉行「六都勝選之夜」，晚間9點40分左右將會有六都候選人空中連線。

民進黨內蔡英文總統、總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德等Ａ咖助選員，今天分進合擊，全台跑透透。

綠分進合擊 全台跑透透

其中，蔡英文上午先到宜蘭縣為縣長候選人陳歐珀打氣；傍晚到選情緊繃的高雄市，與候選人陳其邁到高雄褒忠義民廟參香，但不會參加選前之夜。接下來3場則是造勢晚會，分別為台中市、新北市，最後壓軸是留給「老抱怨黨中央輔選不力」的台北市長候選人姚文智。

行政院長賴清德也是行程滿檔，一早先陪同陳其邁掃街，接著趕往台南替市長候選人黃偉哲助陣；下午則先陪嘉義市長涂醒哲掃街，隨後前往台中與市長候選人林佳龍會合，晚間則是回到新北市。

(中國時報)