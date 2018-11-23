凱道選前夜 丁號召投票救台灣

2018年11月23日 04:12 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

首都之戰白熱化，今晚就是選前之夜，各陣營把握最後衝刺機會。國民黨候選人丁守中爭取到凱達格蘭大道場地，晚間將以「投票救台灣」為主題，號召支持者出門投票，打場逆轉勝好球；藍營天王包括前總統馬英九、黨主席吳敦義、副主席郝龍斌等人都會到場，齊力拚勝選。

丁守中晚間6點半將在凱道舉辦選前之夜造勢晚會，他表示，民進黨執政讓台灣遍體鱗傷，包括經濟傷、空汙傷、農民傷、斷交傷、東廠傷、觀光傷等，數都數不清，台灣面臨經濟困頓、民生凋敝、民主蒙塵、族群撕裂等問題，正因蔡英文政府讓台灣滿身傷痕，支持者更要出門投票，號召大家一起「投票救台灣」。

丁守中競選總部發言人詹為元說，台北過去4年發展不佳，現任市長柯文哲當初承諾要改善的市政，包括公宅、交通、大巨蛋等，過了4年完全沒改善，台北市民需要一個理性會做事的市長，但這次選戰十分膠著，他呼籲支持者踴躍出門投票，一起翻轉台北。

今晚造勢晚會上，國民黨大咖馬英九、吳敦義和郝龍斌均會合體站台，由議長吳碧珠領軍的黨籍市議員候選人也會現身相挺，另還有北市立委群、名嘴唐湘龍做後盾，塑造大團結氣氛。丁守中說，選戰接近尾聲，他會堅持到底，像中華隊一樣打出一場精彩的逆轉好球。

(中國時報)