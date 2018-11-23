凱道選前夜 丁號召投票救台灣

友善列印
中國時報
／台北報導

首都之戰白熱化，今晚就是選前之夜，各陣營把握最後衝刺機會。國民黨候選人丁守中爭取到凱達格蘭大道場地，晚間將以「投票救台灣」為主題，號召支持者出門投票，打場逆轉勝好球；藍營天王包括前總統馬英九、黨主席吳敦義、副主席郝龍斌等人都會到場，齊力拚勝選。

丁守中晚間6點半將在凱道舉辦選前之夜造勢晚會，他表示，民進黨執政讓台灣遍體鱗傷，包括經濟傷、空汙傷、農民傷、斷交傷、東廠傷、觀光傷等，數都數不清，台灣面臨經濟困頓、民生凋敝、民主蒙塵、族群撕裂等問題，正因蔡英文政府讓台灣滿身傷痕，支持者更要出門投票，號召大家一起「投票救台灣」。

丁守中競選總部發言人詹為元說，台北過去4年發展不佳，現任市長柯文哲當初承諾要改善的市政，包括公宅、交通、大巨蛋等，過了4年完全沒改善，台北市民需要一個理性會做事的市長，但這次選戰十分膠著，他呼籲支持者踴躍出門投票，一起翻轉台北。

今晚造勢晚會上，國民黨大咖馬英九、吳敦義和郝龍斌均會合體站台，由議長吳碧珠領軍的黨籍市議員候選人也會現身相挺，另還有北市立委群、名嘴唐湘龍做後盾，塑造大團結氣氛。丁守中說，選戰接近尾聲，他會堅持到底，像中華隊一樣打出一場精彩的逆轉好球。

(中國時報)

關鍵最後一天 國民黨民進黨主席… 黃金36小時 林智堅啟動陸戰模式

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。