黃金36小時 林智堅啟動陸戰模式

2018年11月23日 04:12 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

選戰投開票日在即，新竹市長候選人林智堅22日啟動「陸戰模式」，由民進黨立院黨團總召柯建銘陪同，帶領「幸福特攻隊」12席候選人，展開全天候車隊地毯式掃街，深入每個選區大街小巷，苦戰力拚市長連任及12市議員全壘打。

林智堅昨在選前最後衝刺階段，與柯建銘帶領黨籍市議員候選人展開為期2天的戰鬥車隊掃街，上午先返回故鄉香山區陪市議員候選人林盈徹及陳雪慧掃街，下午則到東區北區繼續拚，為李妍慧、賴稟豐、劉康彥3位候選人拉抬聲勢。

林智堅此次啟動陸軍地毯式作戰，雖然體力負荷相當大，但距投票最後倒數拜票時間，一刻也不敢鬆懈。他坦言，不論再怎樣苦戰，包括自己一定要順利連任，也必須將12席幸福特攻隊全數送進議會。林智堅表示，車隊掃街是最直接跟市民第1線接觸方式，因此把握關鍵的最後2天啟動陸戰模式，呼籲大家11月24日為了下1代站出來投票，懇請大家集中選票，支持林智堅，議員則支持12位幸福特攻隊候選人，「有他們的加入，幸福城市的推動可以更加順暢」。

林智堅也向首投族喊話說，4年前還沒有投票權可以投票支持他，但這次絕不能少了首投族任何1票，上次支持他的民眾，這次更要繼續站出來支持他，用選票一起決定這個城市的未來。

他指出，過去他在教育工作與親子藝文活動投注許多心力，相信市民都有感受到，期盼給下一代更好的生活環境，號召大家一起扛起明日新竹，共同迎向更美好的明日新竹。

柯建銘則表示，新竹市民這票投下去，是投給新竹市的未來、投給自己更是為下一代守護住幸福，感謝市民4年前及這次選戰對林智堅與幸福特攻隊的支持，過去因有市民的支持改變了新竹市，林智堅是他最親密的戰友，也是有史以來建設最多的市長，未來4年林絕對會用最成熟、最有魄力與執行力繼續貢獻新竹市。

(中國時報)