最強母雞 潘孟安一日百里步步為營

2018年11月23日 04:12 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

選舉最後倒數，爭取連任的屏東縣長潘孟安啟動全縣掃街拜票，從漁港到市場、大街入小巷，所到之處黨籍候選人無不如影隨形，陣仗之大歷年罕見，潘也以最強母雞之姿，努力為黨內同志拉抬情勢，盼在國境之南為民進黨繳出一張漂亮成績單。

上回縣長選舉，潘孟安拿下逾30萬票、大贏對手逾12萬票，雙雙創下歷史紀錄，這次即使民進黨內部皆評估屏東選情穩定樂觀，但潘陣營仍小心翼翼，前期形式不一的大小座談會，從廟埕講到家戶、傍晚待到暗夜，總是事必躬親、努力闡述政績與理念，絲毫不敢鬆懈。

13日才向縣府請假的潘孟安，開始選前最後衝刺，選戰幕僚透露，他行程從凌晨4點排起，到魚市場、果菜市場，跟漁民、攤商搏感情，掃街路線更走入巷弄街道，盼能握到每處家戶的手，「時間就必須拉得很長，真的堪稱鐵人行程。」

眼尖民眾發現，潘孟安所到之處，身邊都緊貼黨籍候選人，大夥爭取有利位置搶曝光，潘則展現母雞態勢，向鄉親一一介紹身旁眾人，眼光掃視、就怕有所遺漏，所有人都說，看著火車頭選得那麼認真，選將們也都繃緊神經。

長期觀察地方選舉的政壇人士指出，母雞效應此次在屏東展露無疑，民進黨各鄉鎮市候選人，幾乎都有與潘孟安合照的看板，甚至各鄉鎮都成立聯合競選總部，彷彿打出「孟安牌」就是品質保證。

近幾年台灣選舉母雞帶小雞的現象相當明顯，就像當年馬英九與蔡英文，情勢正好時，幾乎全台各地都能看到與候選人同框畫面；4年前高雄與台南市長選舉，陳菊拿下全台最高的99萬票，賴清德則以囊括7成2選票，雙雙創下紀錄，也讓地方議會綠營首次過半；最新例子則是今年的韓流席捲全台。

「潘孟安此次就有如此態勢」，被譽為最強母雞的他，選前持續帶頭猛衝，22日從屏東市展開車隊掃街，選前最後1天則將從國境之南的恆春半島，一路回防屏東市，一日百里卻掃街。

(中國時報)