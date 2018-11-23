熱情受歡迎 丁太太「不放過每雙手」

國民黨台北市長候選人丁守中妻子溫子苓（中）前往傳統市場拜票受到民眾熱烈歡迎。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

台北市長選戰進入最後關鍵時刻，平常很少露面的國民黨市長候選人丁守中妻子溫子苓發揮婆媽個性，幫丁守中狂掃基層，短短2個多禮拜就拜訪超過30個傳統菜市場，熱情親切的性格讓她廣受歡迎，甚至還有攤販直接對丁守中說：「你拜票不行，叫你太太來。」

溫子苓是東吳大學音樂系的教授，為人親切，因為平常就在家裡料理家務，上菜市場是家常便飯，因此拜票像買菜爆受歡迎，婆婆媽媽、菜販對她都超熱情，溫子苓掃街時每雙手都不放過，一定親切的請托，獲民眾好評。

丁守中競選團隊觀察，溫子苓拜票最不同的地方，就是她都會盯著菜和生鮮仔細看，就連喊口號都會下意識跑去看海產，先前還每一攤都會吃一點，溫子苓就自嘲說，身旁一起拜票的人至少都瘦了好幾公斤，可是她的體重好像還是屹立不搖。

個性開朗的溫子苓笑聲爽朗，臉上一直堆滿笑容，外界好奇有什麼訣竅，溫子苓表示，就是眼睛盯著大家，「讓他們知道我眼中只有他們」。

丁守中透露，太太已經幫忙跑了好多次市場，有民眾甚至說，「叫你某來啦，伊比你會拉票」。溫子苓也說，大家都很熱情，單獨掃街時，可以花較多時間跟民眾聊聊天和攤商博感情，她還笑稱，丁守中掃街太嚴肅了，不好意思去抓人家的手，「我是直接把他們的手拉過來」。

平時低調的溫子苓被問及，為何不像其他候選人妻子臉書發文？她開玩笑說，雖然有碩士學位，但在台灣中學沒畢業，即舉家搬到美國，所以中文很不好，有次寫小孩的聯絡簿，丁守中看到上面錯字連篇，還笑說媽媽的錯別字怎麼比小孩還多。

溫子苓表示，競選台北市長是丁守中的夢想，其實她一直很反對，可是口才不好每次吵架都吵不贏，只好讓丁參選，她向選民推薦指出，丁守中很關心小孩，回到家還是會跟小孩說話，雖然個性比較嚴肅、比較不會說話，但是以丁守中的能力可以當一個好市長。

(中國時報)

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