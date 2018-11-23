豐年社長被請辭 批行政中立雙重標準

2018年11月23日 04:12 中國時報 游昇俯／台北報導

農委會副主委陳吉仲22日表示對「豐年社」事件，農委會會公開完整的調查報告。（劉宗龍攝）

幫農會出書涉政治？ 出版社長遭農委會要求「請辭」

豐年社社長汪文豪「被請辭」風波未息！汪文豪昨（22）日於臉書貼文，以一張農委會副主委李退之、花蓮區農業改良場場長杜麗華及民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫合照，質疑李退之對他「行政不中立」的指控是雙重標準。汪文豪指出，李退之要求豐年社嚴守行政中立，私下卻要求替政府反擊輿論批評，表裡不一。

貼文中附上今年11月1日李退之在花蓮農改場場長交接典禮，與劉曉玫、杜麗華的合照，照片中劉曉玫穿著印有候選人號碼2號及姓名的外套。汪文豪質疑，按照李退之要求他「自行辭職」的標準，杜麗華是否也違反行政中立，面臨「被請辭」的風險？

杜麗華澄清 未邀候選人

汪文豪昨受訪指出，豐年社本質為出版單位，李退之卻屢次要求製作影音報導反擊輿論，影音製作成本高，也不在預算規畫中，但李不在乎預算控制，屢做額外的要求，卻反向媒體媒體喊話要豐年社「嚴守行政中立」，並指責汪經營下的豐年社財務虧損擴大，讓他感到「很冤枉」，有違他作為媒體人的角色。

汪文豪並表示，李退之要求他「自行請辭」，聲稱是地方人士向農委會長官施壓，他很想知道所謂「地方人士」是誰？

對於在交接典禮上與候選人合照，疑似「行政不中立」，杜麗華則澄清，交接典禮花蓮場並未對外發送邀請卡，劉曉玫應是聞訊前來。

杜麗華並指出，劉曉玫在典禮之前曾上台講話，但後來離去，交接儀式進行時，場內只有李退之、前後任場長及農民朋友，沒有民意代表，若此事不宜，要她負責她願意負責。

農委會副主委陳吉仲昨日則表示，汪文豪在雲林舉辦新書發表會有行政不中立的爭議，所以無法繼續擔任社長，農委會將會提出完整調查報告，希望外界將討論拉回豐年社推動農業重大政策層面，不要陷在汪文豪個人事件或李退之的去留上，才有助農業往前走。

李退之稱 農委會守本分

至於汪文豪以照片打臉農委會副主委李退之「行政中立」雙重標準，李退之回應，汪質疑的都是農委會同仁主辦的活動，「我相信農委會的同仁都兢兢業業、恪守本分，我對農委會的同仁有信心」，便不再回應。

陳吉仲表示，農委會將趁此事件檢視豐年社的功能與角色，必要時邀請專業學者開會討論。

(中國時報)