賴清德止血 指農委會非政治打手

2018年11月23日 04:12 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

針對豐年社社長汪文豪幫斗南農會出書遭質疑幫人助選而被逼退事件，行政院長賴清德22日陪同尋求連任的雲林縣長李進勇、斗六市長候選人林慧如掃街前受訪表示，敬告國民黨候選人不要抹黑農委會，農委會是在照顧農民；李進勇則表示，這樣的事情是干擾，不予置評。

農委會副主委兼豐年社董事長李退之與農委會顧問張琦凰15日約談汪文豪，錄音帶譯文21日曝光引起軒然大波，證實汪幫斗南農會出書被兩人影射幫人助選而被迫請辭。

李進勇22日上午掃街拜票被問及豐年社事件是否影響選情？他表示，各方如何解讀，他沒有意見，現在他的團隊全力衝刺中，這樣的事情是干擾，不予置評。

至於錄音譯文中的「擦屁股」所指為何？李進勇表示，「講的是什麼我不清楚，這幾年來跟農委會配合得相當順利。」賴清德也說，農委會是在照顧農民，不可能是政治打手。

張麗善競選總部表示，農委會有沒有照顧農民不是賴院長說了算，是農民說了算，到底李退之副主委傾全農委會之力幫李進勇勝選擦了什麼屁股？是否可以請行政院說明清楚？雲林鄉親都很想知道答案。

高麗菜農林佳新昨天強調，政府若有幫農民做事，選舉到了不必怕會翻，農委會現在已變成民進黨的選對會、選舉後援會，汪文豪只是個讀書人，用側翼組織來攻擊，只是凸顯2年來沒有做什麼事。

種植高麗菜與空心菜的莿桐鄉菜農林佳新，原是深綠支持者，近來上電視吐苦水卻遭民進黨人士圍攻，被形容為「三個官打一個農民」，下節目後回家有農民專程去他家放鞭炮讚揚。

林佳新表示，汪文豪被逼退事件是典型不挺民進黨的都要閉嘴，跳出來講話的農民也要有被抹黑成假農民的心理準備。

(中國時報)