2.7億張選票 勢必開到半夜

2018年11月23日 04:12 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

《公投法》修法打破鳥籠公投後，今年是新版《公投法》上路第一年，九合一選票加上10張公投選票，預估明天全國各投開票所，總計將有高達2.7億張選票，堪稱中華民國選舉史之最。

選舉人人數逾1910萬

新版《公投法》上路後，18歲以上就可以投公投，但要20歲以上才能參與縣市長、鄉鎮市區長、議員、代表、里長等九合一選舉，也增加這次選務的複雜性。

根據中選會統計，直轄市、縣市長選舉人人數為1910萬2502人，擁有公民投票權的人數為1975萬7067人。

根據記者粗略估算，此次公投案總計有10案，以每人領10張計算，1975萬7067人所需使用到的公投票大約為2億張。

直轄市及省轄市一般可以投3票；縣還可以多投鄉鎮市長及鄉鎮市民代表2票，所以共投5票。另外，直轄市的原住民自治區可選區長及區民代表，所以也可投5票。由於中選會會再多印千分之三的選票當作備用，因此，粗估選票應該在2.7億張左右。

選票加公投領10幾張

中選會選務處長謝美玲指出，目前已經徵得29萬5000名選務人員，會先從選舉票開始開，開完再開公投票，選舉票預估7、8點左右可以開完，至於公投量相當大，但也希望在午夜0時前可以完成。

至於中選會這次究竟印出多少張選票？謝美玲表示，選票會依照具有投票權的人數來印，另外再多印有投票權人數千分之3的選票，但對於總量是多少，中選會並未統計。中選會人員指出，印量都交由各地選委會處理。

中選會竟未詳實統計所有選票數量，國民黨團書記長曾銘宗批評，中選會作為中央選務單位，應該清清楚楚總共印了幾張票，這是最基本的；選務很龐雜，每個細節都要落實執行，才有辦法做好選務工作。

曾銘宗認為，各縣市總共印了幾張，都應該要清楚統計，少一張都不行。他認為，這是官員處於狀況外？還是中選會的螺絲鬆了？如果這些問題中選會都無法確切回答，令人擔憂明天是否能辦好選舉。

(中國時報)